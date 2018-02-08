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Котировки нефти снизились после новостей с Ближнего Востока


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 
На неясности вокруг перспектив ставки ФРС, индекс S&P в среду припал на 0,5% - до 2681,66 пункта, в том числе, из-за временного возобновления хайпа вокруг новых технологий, таких как Snapchat и биткойн, не входящих в этот индекс.

Индекс Dow 30 уменьшился на 0,08% - до 24893,35 пункта, так как в краткосрочной перспективе пока сложновато найти тренд, который бы хотелось выкупить. И всё же, после обсуждения бюджета США в четверг внимание должно переместиться на более традиционные инструменты.

Страховщик Allstate (Nyse: ALL, сейчас по $97) отчитался о росте прибыли на +75% в год - до $3 млрд и о возможном снижении эффективной ставки налога в 2018 году до 19-20% с 30%, повысил дивиденды на +24%, выразил намерение использовать полмиллиарда долларов от снижения налогов преимущественно на инвестиции в рост. 

Бумаги группы FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet) падали после отчётности Snap о росте выручки на пользователя на +46% в год при увеличении себестоимости на пользователя на только +5%, расширении числа показов рекламы на +575% в год. Инвесторы словно забыли комментарии Snap о возможном замедлении роста. Но факт остаётся фактом: рентабельность Snapchat минус 122%. Возможно, отчётность показала опции для выживания Snap при конкуренции с Instagram, отчего бумаги новой соцсети выросли на +48%, а хозяина Instagram падали 2,8%. Но какую из этих компаний хочется купить? Вероятно, ту, у которой лучше диверсифицирована выручка.  

Котировки производителей машин и оборудования, закупаемого правительством США, в том числе Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, L3 Technologies, United Technologies, прибавили своим обладателям до +2,3% в день на ожиданиях принятия бюджета США, по которому в четверг проголосуют верхняя и, если успеет к полуночи, нижняя палаты американского парламента.

Золото провалилось до $1313 за унцию после сигналов о возможности США решить вопрос с КНДР либо переговорами, либо локальным конфликтом, без ассиметричного ядерного удара.  

Вопреки сигналу Америки о готовности к введению санкций на поставки нефти из Венесуэлы, цена эталонного сорта Брент понижалась до $65,45 за баррель после комментариев Ирана о возможности за 5-6 дней увеличить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, усилении контроля Ирака над маршрутом поставки сырья в Иран, опасения за закредитованность добычи в Нигерии уменьшились после западноафриканской нефтяной конференции  WAIPEC. 

Доходность 10-летних трежерис взмыла до 2,83% по мере прояснения возможностей дефицита бюджета США. Пара евро/доллар падала до 1,2276 на ожиданиях ужесточения ДКП во избежание чрезмерного повышения цен международными холдингами в стране снижения налогов.

Биткойн приостановил падение всё ещё вдвое выше себестоимости добычи после того, как председатели комиссий по ценным бумагам и биржам и по торговле фьючерсами на сырьевые товары заслушаны в банковском комитете сената США по его регулированию. Goldman в своём исследовании обещал исчезновение криптовалют, не добившихся успеха. 

Из макроэкономики заметное событие – заседание ЦБ 9 февраля, с возможностью снижения ставки и комментариями о долларе. Также обращают на себя внимание ИПЦ КНР и данные по ипотеке в США.


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