Данные по инфляции могут склонить ЦБ к снижению ставки на 0,5%

Таким образом, традиционного всплеска инфляции в начале года не произошло, несмотря на увеличение тарифов на транспорт и электроэнергию.

Данные Росстата подталкивают Банк России к более быстрому смягчению денежно-кредитной политики. На ближайшем заседании 9 февраля большинство ожидает снижения ключевой ставки на 0,25%, но данные по инфляции вполне могут склонить ЦБ к снижению ставки на 0,5%. Регулятор может почти не тревожится за инфляцию и инфляционные ожидания – они находятся на многолетних минимумах. В то же время, разница между ключевой ставкой ЦБ и инфляцией на текущий момент составляет 5,55%. Это большая разница – заметно выше, чем в развивающихся странах, и существенно выше, чем в развитых. Потенциал для снижения ключевой ставки сохраняется.

Российским финансовым властям в текущих условиях стоит больше уделять внимания стимулированию экономического роста – именно с этим у нас традиционные проблемы. Рост ВВП на 1,5% в 2017 год – довольно скромный результат. Один из возможных стимулов – снижение реальных ставок в экономике, дабы предприятия могли привлекать кредиты под более низкий процент. Для Банка России целевым диапазоном ключевой ставки являются 6-7%. На наш взгляд, целесообразно ускорить темпы продвижения к этой цели.