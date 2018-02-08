FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Данные по инфляции могут склонить ЦБ к снижению ставки на 0,5%


Рынки
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
В начале 2018 года инфляция в России продолжила замедляться. По данным Росстата, в январе индекс потребительских цен составил 0,3%, а годовая инфляция замедлилась до 2,2%.

Таким образом, традиционного всплеска инфляции в начале года не произошло, несмотря на увеличение тарифов на транспорт и электроэнергию.

Данные Росстата подталкивают Банк России к более быстрому смягчению денежно-кредитной политики. На ближайшем заседании 9 февраля большинство ожидает снижения ключевой ставки на 0,25%, но данные по инфляции вполне могут склонить ЦБ к снижению ставки на 0,5%. Регулятор может почти не тревожится за инфляцию и инфляционные ожидания – они находятся на многолетних минимумах. В то же время, разница между ключевой ставкой ЦБ и инфляцией на текущий момент составляет 5,55%. Это большая разница – заметно выше, чем в развивающихся странах, и существенно выше, чем в развитых. Потенциал для снижения ключевой ставки сохраняется.

Российским финансовым властям в текущих условиях стоит больше уделять внимания стимулированию экономического роста – именно с этим у нас традиционные проблемы. Рост ВВП на 1,5% в 2017 год – довольно скромный результат. Один из возможных стимулов – снижение реальных ставок в экономике, дабы предприятия могли привлекать кредиты под более низкий процент. Для Банка России целевым диапазоном ключевой ставки являются 6-7%. На наш взгляд, целесообразно ускорить темпы продвижения к этой цели.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ