Суверенные еврооблигации подорожали на фоне повышения спроса на активы ЕМ

Доходности вдоль суверенной кривой опустились в среднем на 3–4 б.п., что в целом соответствует динамике бумаг других развивающихся рынков. Внешний фон при этом был нейтральным большую часть дня, и только к вечеру доходность UST10 начала расти, а цены на нефть резко упали, однако российские бумаги не успели в полной мере отреагировать на эти движения растеряли лишь небольшую часть прироста, аккумулированного за день. Пятилетний CDS-спред России вчера сузился на 4 б.п. до 106 б.п.

В корпоративном сегменте рост котировок был незначительным

В корпоративном сегменте бумаги умеренно росли в цене в течение дня, но к вечеру из-за повышения доходности базового актива рост начал сходить на нет. В результате в нефтегазовом секторе подорожать смогли GAZPRU’27 (YTM 4,4%) – на 0,2 п.п., а также бумаги некоторых других эмитентов – примерно на 0,1 п.п. В то же время выпуски GAZPRU’34 (YTM 5,2%) и GAZPRU’37 (YTM 5,2%) потеряли 0,2 п.п. от номинала. Евробонды госбанков в среднем торговались нейтрально, а бумаги ВЭБа подешевели на 0,1 п.п. В еврооблигациях частных банков выраженной динамики также не наблюдалось. В металлургическом секторе отметим GMKNRM’23 (YTM 4%), прибавивший в цене 0,2 п.п., котировки остальных евробондов выросли не более чем на 0,1 п.п. Евробонды VEON и Global Ports также подорожали всего на 0,1 п.п.

Напомним, что сегодня может состояться прайсинг нового пятилетнего выпуска еврооблигаций Домодедово. По нашим оценкам, размещение пройдет с доходностью 4,9–5% годовых. Сегодня внешний фон негативный: доходность UST10 растет, цены на нефть после значительного снижения вчера вечером, которое еще не полностью учтено в котировках евробондов, сегодня стабильны. Азиатские рынки преимущественно движутся вверх, как и цены фьючерсов на американские индексы.