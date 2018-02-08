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Рублевые активы по-прежнему остаются привлекательными для зарубежных инвесторов


Рынки
Юрий Кравченко
Юрий Кравченко
старший аналитик ИК "Велес Капитал"
 
После того, как во вчерашнюю вечернюю сессию рубль потерял почти 70 коп. к доллару, в первый час торгов в четверг отечественная валюта пыталась переломить ситуацию, оказывая сопротивление в районе 57,6 руб.

Рублевые активы по-прежнему остаются привлекательными для зарубежных инвесторов и российских банков, однако отечественная валюта не может не игнорировать негативные факторы с внешних площадок. Цена на нефть марки Brent за последние 2 дня потеряла в стоимости более 7%, и в ближайшее время нельзя исключать тестирования «круглой» психологической отметки в 65 долл. за баррель, так как на фоне роста запасов и добычи в США рынок за последние недели совершенно забыл обо всех положительных факторах, связанных с соглашением стран ОПЕК+. 

В свою очередь, индекс доллара продолжает наступление на внешних площадках, успешно закрепившись выше 90 пунктов. В том числе, пара евро/доллар вчера вечером оказалась ниже 1,23 и уже в самое ближайшее время похоже будет готова протестировать отметку в 1,22. В четверг основной интерес участников на внешних рынках будет прикован к противостоянию доллара с британским фунтом. Последний ожидает отчета Банка Англии по инфляции, а также решения по процентной ставке с выступлением главы регулятора. С начала года британская валюта демонстрировала на максимуме укрепление более чем на 6%, однако в феврале вслед за общим восстановлением доллара растеряла почти половину своих позиций.

В ближайшее время мы не исключаем обновления парой доллар/рубль максимума с начала года в 57,89 руб., однако пока не видим рисков для закрепления доллара вблизи 58. После активного роста на внешних площадках с начала февраля доллар сконцентрирует силы на удержании достигнутых позиций, что позволит получить отечественной валюте некоторую передышку.

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