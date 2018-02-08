Вторая волна продаж на фондовых рынках не за горами

В прошлую пятницу, когда японский регулятор объявил о безлимитных покупках 10-летних облигаций, он смог лишь на считанные часы приостановить панику, хотя именно в пятницу и начался настоящий обвал на американском долговом и фондовом рынке, который продолжился уже в понедельник. Сегодня утром Банк Японии не вышел с покупками, но вновь дал понять, что он даже не думает отказываться от текущей масштабной программы выкупа облигаций. Но, как мы видим, его заявления лишь временно стабилизируют ситуацию на рынке долга Японии, а на всех остальных рынках ситуация продолжает ухудшаться. Похоже, в ближайшие дни или недели мы увидим вторую волну распродаж на рынке долга США, которая спровоцирует цепную реакцию по всему миру. И если в рамках этой волны у Банка Японии не хватит сил и средств стабилизировать свой долговой рынок, инвесторы увидят самый кошмарный сон с 2008 года. Конечно, можно за один день выкупить облигаций и на 10 и на 50 млрд долларов, но если пойдёт лавина, то поставить “плиту” на покупку на 200-400 млрд. долларов ни один регулятор в мире не сможет.

Китайский регулятор тоже подливает масла в огонь всю неделю. Он уже четыре дня изымает с рынка ликвидность почти по 100 млрд. юаней в день. На этом фоне китайский фондовый рынок летит в пропасть. Сегодня там потери по индексам ещё 1.5%.

На европейских биржах торги сегодня тоже проходят в красной зоне. Основные индексы теряют в пределах 1%, даже несмотря на вчерашний позитив из Германии, где парламентским партиям удалось создать коалицию после 4-хмесячного цирка.

Индекс Московской биржи сегодня теряет скромные 0.4%, торгуясь в районе 2245 пунктов, при этом валютный РТС теряет уже 1.5%, откатываясь до 1223 пунктов. На фоне вчерашнего падения цен на все сырьевые активы, в аутсайдерах дня сегодня металлургический и нефтегазовый сектор. Они снижаются более чем на 1%. Чуть лучше выглядит банковский сектор, тут акции Сбербанка теряют 0.5%, а бумаги ВТБ растут на 1%. Акции Распадской и Алросы растут почти на 1.5%, а сектор электроэнергетики показывает нейтральную динамику

Индекс промышленных металлов за последние сутки упал почти на 3%, и это ещё не предел. Наибольшее падение испытали цены на медь – это очень плохой опережающий индикатор. Снижение сейчас выглядит вполне обоснованным, ведь китайский регулятор всю неделю изымает ликвидность из системы.

Цены на нефть после вчерашних данных Минэнерго США рухнули почти на 4%. Обвал спровоцировал не рост запасов, а данные по добыче. Как стало известно, она за неделю подскочила более чем на 320 тысяч баррелей в сутки до нового исторического максимума. Похоже, вчера случился разворот на рынке нефти и нас ждёт более глубокое падение.

Котировки нефти марки Brent торгуются уже ниже 65 долларов за баррель, потери ещё около 0.8%, а марки WTI – вблизи 61 доллара за баррель.

Драгоценные металлы на фоне роста доходностей облигаций США и американского доллара пока продолжают снижаться. Цена тройской унции золота сегодня просела ещё на 0.6%, до 1310$.

На глобальном валютном рынке после сегодняшних заявлений Банка Японии, похоже, начался разворот доллара, хотя не факт, что надолго. Индекс DXY сегодня прибавляет 0.5%, торгуясь на отметке 90.35. Ключевая валютная пара евро/доллар опустилась к 1.2240, а российский рубль в паре с долларом показывает падение ещё на 0.4%, достигая отметки 57.8.

Открытие торгов в США пройдёт с небольшим понижением, в пределах 0.4%. Всё внимание на рынок долга США. Если 10-летние облигации казначейства США пойдут на штурм рубежа 3%, то на фондовых рынках может начаться паника. Рынок сейчас очень тонкий и нервный, поэтому любое заявление Д. Трампа, глав ЕЦБ и ФРС, или министра финансов США может быстро развернуть ситуацию на рынке американских облигаций.