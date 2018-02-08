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Вторая волна продаж на фондовых рынках не за горами


Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
Если бы не сегодняшние заявления Банка Японии, ситуация на мировых финансовых рынках была бы ещё хуже. Но, похоже, японскому регулятору скоро придётся ответить за все свои слова и обещания. Инвесторы проверят его нервы на прочность.

В прошлую пятницу, когда японский регулятор объявил о безлимитных покупках 10-летних облигаций, он смог лишь на считанные часы приостановить панику, хотя именно в пятницу и начался настоящий обвал на американском долговом и фондовом рынке, который продолжился уже в понедельник. Сегодня утром Банк Японии не вышел с покупками, но вновь дал понять, что он даже не думает отказываться от текущей масштабной программы выкупа облигаций. Но, как мы видим, его заявления лишь временно стабилизируют ситуацию на рынке долга Японии, а на всех остальных рынках ситуация продолжает ухудшаться. Похоже, в ближайшие дни или недели мы увидим вторую волну распродаж на рынке долга США, которая спровоцирует цепную реакцию по всему миру. И если в рамках этой волны у Банка Японии не хватит сил и средств стабилизировать свой долговой рынок, инвесторы увидят самый кошмарный сон с 2008 года. Конечно, можно за один день выкупить облигаций и на 10 и на 50 млрд долларов, но если пойдёт лавина, то поставить “плиту” на покупку на 200-400 млрд. долларов ни один регулятор в мире не сможет. 

Китайский регулятор тоже подливает масла в огонь всю неделю. Он уже четыре дня изымает с рынка ликвидность почти по 100 млрд. юаней в день. На этом фоне китайский фондовый рынок летит в пропасть. Сегодня там потери по индексам ещё 1.5%. 

На европейских биржах торги сегодня тоже проходят в красной зоне. Основные индексы теряют в пределах 1%, даже несмотря на вчерашний позитив из Германии, где парламентским партиям удалось создать коалицию после 4-хмесячного цирка. 

Индекс Московской биржи сегодня теряет скромные 0.4%, торгуясь в районе 2245 пунктов, при этом валютный РТС теряет уже 1.5%, откатываясь до 1223 пунктов. На фоне вчерашнего падения цен на все сырьевые активы, в аутсайдерах дня сегодня металлургический и нефтегазовый сектор. Они снижаются более чем на 1%. Чуть лучше выглядит банковский сектор, тут акции Сбербанка теряют 0.5%, а бумаги ВТБ растут на 1%. Акции Распадской и Алросы растут почти на 1.5%, а сектор электроэнергетики показывает нейтральную динамику

Индекс промышленных металлов за последние сутки упал почти на 3%, и это ещё не предел. Наибольшее падение испытали цены на медь – это очень плохой опережающий индикатор. Снижение сейчас выглядит вполне обоснованным, ведь китайский регулятор всю неделю изымает ликвидность из системы. 

Цены на нефть после вчерашних данных Минэнерго США рухнули почти на 4%. Обвал спровоцировал не рост запасов, а данные по добыче. Как стало известно, она за неделю подскочила более чем на 320 тысяч баррелей в сутки до нового исторического максимума. Похоже, вчера случился разворот на рынке нефти и нас ждёт более глубокое падение.

Котировки нефти марки Brent торгуются уже ниже 65 долларов за баррель, потери ещё около 0.8%, а марки WTI – вблизи 61 доллара за баррель.

Драгоценные металлы на фоне роста доходностей облигаций США и американского доллара пока продолжают снижаться. Цена тройской унции золота сегодня просела ещё на 0.6%, до 1310$.

На глобальном валютном рынке после сегодняшних заявлений Банка Японии, похоже, начался разворот доллара, хотя не факт, что надолго. Индекс DXY сегодня прибавляет 0.5%, торгуясь на отметке 90.35. Ключевая валютная пара евро/доллар опустилась к 1.2240, а российский рубль в паре с долларом показывает падение ещё на 0.4%, достигая отметки 57.8.

Открытие торгов в США пройдёт с небольшим понижением, в пределах 0.4%. Всё внимание на рынок долга США. Если 10-летние облигации казначейства США пойдут на штурм рубежа 3%, то на фондовых рынках может начаться паника. Рынок сейчас очень тонкий и нервный, поэтому любое заявление Д. Трампа, глав ЕЦБ и ФРС, или министра финансов США может быстро развернуть ситуацию на рынке американских облигаций.

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