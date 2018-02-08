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Решение Банка Англии подтолкнуло фунт к росту


Рынки / Валюта
Наталья Мильчакова
Наталья Мильчакова
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
Банк Англии сегодня обнародовал свое решение по процентной ставке. Как и ожидал рынок, процентная ставка была сохранена на уровне 0,5%.

Согласно опубликованному протоколу заседания Комитета по монетарной политике британского регулятора, решение о сохранении ставки без изменений было принято единогласно. Также без изменений осталась величина программы покупок активов Банком Англии (гособлигации на сумму 435 млрд фунтов стерлингов и корпоративные облигации на сумму 10 млрд фунтов), что также не удивило рынок.

Отметим, что хотя для рынка повышение процентной ставки стало бы сюрпризом, не факт, что этот сюрприз вызвал бы бурный рост британского фунта. Пока внешний фон для Великобритании и ее экономики остается, скорее, негативным. Так, в Евросоюзе рассматривается возможность ограничить для Великобритании доступ к единому европейскому рынку товаров и услуг после того, как Brexit официально произойдет (то есть после 30 марта 2019 года), если только Соединенное Королевство не вступит в таможенный союз с ЕС на условиях, разумеется, континентальной Европы, а не англичан. 

А по прогнозам IHS Markit, в I квартале текущего года рост ВВП Великобритании может замедлиться. Тем не менее, Марк Карни и Банк Англии в целом намерены осуществлять уже в ближайшее время более существенный контроль над инфляцией, в связи с чем некоторые британские СМИ публикуют прогнозы экспертов о том, что Банк Англии может повысить процентную ставку уже в мае, хотя ранее эксперты ожидали, что повышение ставки в Великобритании в текущем году может произойти только в IV квартале. 

Возможно, что единогласное решение Комитета по монетарной политике Банка Англии не менять процентную ставку как раз говорит о высокой степени уверенности регулятора в том, что с денежно-кредитной политикой и инфляцией в Соединенном Королевстве все будет хорошо. Эта уверенность передалась отчасти британскому фунту стерлингов. Пара GBP/USD сегодня растет на 0,6%, а пара EUR/GBP – падает на 0,9%. Но фунт стерлингов пока, на наш взгляд, рано считать интересной инвестиционной идеей, пока не появится более убедительных сигналов от Банка Англии относительно сроков повышения процентной ставки.

Напомню, что  Банк Англии с момента Brexit  менял ставку дважды - снизил в 2016 году с 0.5% до 0.25%, и снова повысил до 0.5% в конце 2017 года. Курс британского фунта к доллару (пара GBP/USD) вырос с момента Brexit до сегодняшнего дня на 4.5%. Экономика Великобритании за это время чувствовала себя вполне прилично - цель по инфляции была выполнена и даже перевыполнена (инфляция в конце 2017 года выросла до 3%), ВВП рос, хотя темпы роста замедлились, безработица остается низкой. С момента объявления о расставании с ЕС прошло полтора года, но катастрофических последствий для экономики Великобритании не произошло.

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