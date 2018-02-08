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Российский фондовый рынок возобновил падение после небольшого отскока накануне


Рынки
Софья Кирсанова
Софья Кирсанова
аналитик УК "Райффайзен Капитал"
 
В четверг, 8 февраля, российский фондовый рынок возобновил падение после небольшого отскока накануне.

Индекс ММВБ теряет 0,8%, РТС – заметно больше (-1,9%), отыгрывая вчерашнее ослабление курса рубля на 1,8%.

Поводом для коррекции выступила нефть, которая рухнула на 2,5% вчера после выхода отчета Минэнерго США, и сегодня продолжает дешеветь, двигаясь ниже $65 за баррель Brent спот. Добыча сланцевой нефти превысила 10 млн б/с, достигнув рекордных 10,25 млн б/с, таким образом выполнив прогноз Минэнерго США, а именно достижение 10 млн баррелей уже в феврале текущего года. При этом запасы в хранилищах снова немного подросли (+1,9 млн баррелей), что объясняется тем, что рост добычи оказался выше роста экспорта. Коррекция в нефти идет вразрез с повышением рекомендаций большинством аналитиков инвестбанков по цене «черного золота» как минимум до $70 за баррель в текущем году, что серьезно ослабляет оптимизм глобальных инвесторов, и в частности, в отношении российского рынка.

Тем не менее сегодня достаточно много бумаг торгуется в «зеленой зоне». В лидерах роста акции Алросы (+2,8%): новостей по компании не выходило, но рост может быть связан с грядущей публикацией операционных результатов за январь (12 февраля) или аукционом газовых активов (19 февраля). Другим лидером роста выступает Магнит (+2%). Вероятно, некоторые инвесторы сочли уровни 4600-4700 руб./акцию уже привлекательными для покупки. Дорожают акции угольных компаний: Распадская (+1,6%), Мечел (+1,4%) на фоне роста цен на уголь после просадки в январе. 

В аутсайдерах сегодня акции металлургов: Евраз (-2,3%), ММК (-1,9%), Северсталь (-1,6%), НЛМК (-1,3%) и основные «голубые фишки»: Роснефть (-1,5%), Газпром (-1,3%) и НорНикель (-1,3%). Вероятно, рекордные притоки средств в фонды, ориентированные на Россию, сменились оттоками на этой неделе в связи с изменением ситуации на сырьевом рынке.

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