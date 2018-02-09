Биржевая паника в 1998-м, 2008-м и теперь в 2018-м?

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит понижательным.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе $64,4 за баррель, находясь в ожидании публикации данных отраслевой статистики по буровой активности в США.

Глобальные фондовые рынки штормит. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после обвала днем ранее сегодня утром слегка прибавляют, пребывая в зоне турбулентности. Основные азиатские фондовые индикаторы несут ощутимые потери. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятно разнонаправленном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с гэпом вниз в район 2215 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор может проверить на прочность зону поддержки, располагающуюся около «психологического» уровня 2200 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг снизились при оборотах торгов на 30% выше среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-1,49%) упали в цене 89% бумаг, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало падение акций нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (-2,2%), телекома Vodafone (-3%) и табачной компании BAT (-3.2%). Французский индекс CAC (-1,98%) опустился на фоне обвала акций STMicroelectronics (-5,7%) и Kering (-4,2%). Немецкий индикатор DAX (-2,62%) возглавил падение в контексте резкой просадки акций Infineon Technologies (-5,4%), Deutsche Lufthansa (-5,2%) и Volkswagen (-3,8%).

Фондовый рынок США в четверг продолжил падение. Наибольшее негативное влияние на индекс "голубых фишек" Dow Jones (-4,15%) оказали спикировавшие акции Boeing (-5,3%) и Goldman Sachs (-4,2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 3,9%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-3,75%) понес потери при оборотах торгов на 37% выше среднемесячных. При этом под ударом оказался финансовый сектор, в котором упали котировки 100% акций, а индекс этого сектора потерял за день 4,5%.

Рынок акций РФ в четверг возобновил падение. Индекс МосБиржи упал на 1,22% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. При этом наибольшее негативное воздействие на него оказало снижение котировок обыкновенных акций Газпрома (-2,7%), Сбербанка (-1,7%), Лукойла (-1,3%) и Роснефти (-2,8%). Сдержало падение индекса МосБиржи повышение в цене акций Магнита (+2,1%) и Алроса (+2,9%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди сегодняшних событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит отметить ожидающееся решение Банка России по ключевой ставке, а также очередной «шатдаун» в США, где Конгресс не принял новый бюджет до истечения срока действия временного финансирования.