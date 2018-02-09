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Мнения аналитиков

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Ключевая ставка ЦБ будет снижена на 25 б.п.


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Российские индексы вчера ожидаемо упали, отреагировав на снижение цен на нефть, которое началось в среду и продолжилось вчера.

Рынок полагает, что быстрый рост добычи в США будет оказывать давление на нефтяные котировки. Помимо нефтяного фактора, свою роль сыграли негативные настроения на европейских и американских торговых площадках. В результате индекс РТС потерял 2,6%, а индекс ММВБ упал на 1,2%.

Сегодня состоится заседание совета директоров ЦБР. Учитывая, что инфляция в России существенно отстает от целевой, мы полагаем, что ключевая ставка будет снижена на 25 б.п.

Европейские рынки вчера провели день в красной зоне и завершили торги с ощутимыми потерями, индекс Euro Stoxx 50 сбросил 2,2%. Глава Банка Англии Марк Карни по итогам вчерашнего заседания, оставившего учетную ставку без изменений, отметил, что повышать ставку придется раньше и более заметно, чем предполагалось.

Данные о недельном количестве обращений за пособиями по безработице в США в очередной раз оказались лучше ожиданий, подтвердив таким образом хорошее состояние рынка труда. Доходности UST выросли вчера до почти четырехлетних максимумов, а доллар укрепился к евро. Инвесторы опасаются, что ФРС может поднять в этом году учетную ставку не три, а четыре раза. На фондовом рынке США умеренное снижение индексов в начале торгов сменилось ближе к закрытию активными распродажами и падением. По итогам дня индекс S&P 500 рухнул на 3,75%, а DJ – более чем на 4%. Азиатские рынки приняли эстафету от американского: основные индексы региона уже потеряли 3–5%. Нефтяные котировки продолжают падать, цена фьючерса на Brent опустилась заметно ниже 65 долл./барр.

Российский рынок сегодня окажется под влиянием внешних негативных факторов, поскольку основное падение американских индексов и цен на нефть пришлось на время после окончания торгов в Москве. Мы ожидаем, что индекс РТС снизится утром на 2%.

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