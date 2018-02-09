За фасадом фондового рынка США

А что в краткосрочной? В краткосрочной тоже лучшая, но только для тех участников торгов, которые знают, что происходит, умеют комбинировать вложения в акции и краткосрочные облигации, в длинные и короткие позиции.

В последнее время дефицит внешней торговли США чуть больше ожиданий, и дефицит бюджета обещается возрасти. План продаж iPhone X ужался. Amazon, JP Morgan, Berkshire, а теперь и CVS с Aetna меняют модель медстрахования в США. В Китае участники биржевых торгов позаимствовали больше 1 трлн юаней для торговли на фондовых биржах. КНР проводит 0,4 трлн юаней по статье нерезервного сальдо финансового счета, что может включать и малопрозрачные операции с криптовалютой. В этой ситуации точки входа и выхода в длинные и короткие позиции точнее всего определяют хедж-фонды, которые имеют дело отнюдь не со всеми бумагами.

К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P упал на 3,75% до 2581 пункта из-за переноса голосования в верхней палате парламента США с четверга на раннее утро пятницы, и индекс Dow 30 уменьшился на 4,15% до 23860,46 пункта, так как деятельность федеральной исполнительной власти США приостановлена. Доходность 10-летних трежерис держалась около 2,83%, потому что перипетии вокруг бюджета создают опасность изменения кредитных рейтингов.

На момент написания, цена золота падала до $1317,58 за унцию, хотя вице-президент США не сильно улучшил оценку КНДР, но полномасштабного конфликта из-за Кореи не ожидается, как минимум, до конца Олимпиады. Цена эталонного сорта нефти Брент упала до $64,38 за баррель после повышения прогноза EIA по добыче в Америке. Пара евро/доллар падала до 1,2253, потому что порядок уменьшения баланса ЕЦБ пока не ясен.

У Twitter (Nyse: TWTR) число ежемесячных активных пользователей расширилось до 330 млн с 318 млн в 2016-м и 305 млн в 2015-м. Доля международной выручки выросла до 42% с 38% одним и с 35% двумя годами ранее. Рентабельность по скорректированной EBITDA возросла до 35% с 30% в 2016-м и 25% в 2015-м. По итогам вчерашних торгов, бумага выросла на +12%, и хотя вряд ли будет такой рост два дня подряд, я бы присмотрелась к тем компаниям, которые инвестируют миллионы в то, чтобы изменить мир.

Чистая выручка Philip Morris (Nyse: PM) выросла на +19% в год при увеличении продаж товаров с пониженным риском в 4,79 раза до $1,64 млрд, расширении операционной прибыли на +25,5% в год до $3,38 млрд и операционной рентабельности 40,8%. Нагревание табака пользуется спросом, рост продаж в 4,2 раза, до 15,7 млрд юнитов. Но значит ли это, что Philip Morris будет расти и дальше? Ответ знают только избранные. Я оцениваю осторожно.

Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума за 45 лет. При долгосрочных минимумах по этому показателю, по налогам и по процентным ставкам, бизнес начинает решать социальные вопросы выгодно для всех, в том числе для государства, с точки зрения расходов бюджета. Так, страховщик CVS (Nyse: CVS) при 5%-ном росте выручки увеличил прибыль на +72%, так как сэкономил $1,2 млрд на налогах, и планирует тратить по $425 млн в год ежегодно на увеличение зарплаты работникам до $11 в час, а остаток пустить на выплату долга, связанного с покупкой компании Aetna. У CVS свыше 9800 аптек, больше 1100 клиник, и вместе с Aetna они создадут альтернативу схеме медицинского страхования собственных сотрудников от Amazon, JP Morgan, Berkshire Heathaway. Насколько хорошая точка входа в акции CVS именно сейчас? Это может сказать далеко не каждый. Придерживаюсь консервативных суждений в этом отношении.

Из макроэкономики заметное событие – заседание ЦБ 9 февраля, с возможностью снижения ставки и комментариями о долларе. Также обращают на себя внимание ИПЦ КНР и данные по ипотеке в США. Число просрочек по ипотеке в Америке выросло до 5,17% с 4,88%, ИПЦ Китая увеличился на +1,5%.

CVS Health, Philip Morris, Twitter – за фасадом фондового рынка настроения не особенно оптимистичные, даже по этим трём бумагам. Тем не менее ещё больше можно потерять, если просто сидеть в кэше. Фьючерсы и опционы на падение S&P с длинными и, в некоторых случаях, с короткими позициями, производные на нефть и другие сырьевые товары, на пару доллар/рубль, возможность короткой позиции по отдельным криптовалютам или по всем – настоящие инвестиции собираются из множества элементов, полное сочетание которых возможно только для крупных подборок ценных бумаг.