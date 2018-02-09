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На американском рынке ожидается отскок и переход в консолидацию


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 
Глобальный обвал продолжает победоносно шагать по мировым рынкам.

Американский рынок снизился за неделю на 10% до 2581 пунктов по SP500, потянув за собой вниз азиатские рынки на -12%, Европу на -8%. Последний раз такие заходы вниз на 10% американские инвесторы устраивали 2 года назад, но также в течение одного месяца быстро возвращались обратно.

В текущих условиях очередную порцию негатива принесли новости о том, что конгрессмены США на данный момент не договорились о пролонгации работы правительства. Вместе с тем, сегодня Сенат США проголосовал за пролонгацию работы правительства, что должно подтолкнуть вверх фьючерсы на американские фондовые индексы. Поэтому мы ожидаем небольшого отскока вверх с переходом в консолидацию от торгов на американском рынке в пятницу.

Однако российский рынок начнет торги снижением. Рубль стабилизируется на фоне нейтральной динамики нефтяных цен. Добавим, что в среду и четверг динамика рубля и нефти в очередной раз доказали тесную взаимосвязь. При этом, за 4 торговых сессии иностранные фонды вывели с российского рынка от $49,3 до $70 млн ввиду общего негативного фона.

Во второй половине дня состоится заседание ЦБ РФ, от которого рынок ожидает снижения ключевой ставки как минимум на 25 б.п. до 7,5% или ниже из-за снижения инфляции до 2,2% год-к-году.

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