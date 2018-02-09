Североамериканская "дочка" ТМК перенесла IPO из-за рыночных условий: негативно

"Хотя мы получили большой интерес со стороны потенциальных инвесторов, волатильность рынка и экономики не являются оптимальными условиями для первичного размещения акций, - сказал председатель совета директоров IPSCO Петр Голицын, чьи слова приводятся в сообщении. - Мы приняли это решение в интересах наших акционеров, сотрудников и клиентов".

Напомним, что IPSCO в конце января объявила параметры предстоящего IPO, исходя из которых ТМК могла привлечь по итогам сделки около 316-364 млн долл. Тем не менее, глобальный sell-off на фоне сложной ситуации вокруг бюджета США и сомнениях относительно возможностей президентской администрации работать в нормальном режиме и проводить новые стимулы послужил причиной для переноса IPO. Очевидно, что компания вернется к этому вопросу по мере стабилизации ситуации на рынке.