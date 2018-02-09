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Оттоки из РФ зафиксированы впервые в 2018 г после свыше $2 млрд притоков в начале года


Рынки
Смольянинов Вячеслав
Вячеслав Смольянинов
замруководителя управления анализа рынка акций ФГ БКС
 
Мы прогнозируем оттоки в ближайшие недели, поскольку пока из России ушло всего 3% от $2 млрд «горячих» денег, пришедших в начале года, и в большей степени будут затронуты акции, чем облигации.

EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Совокупные оттоки из российских активов со стороны фондов акций и облигаций составили $70 млн против притоков $360 млн за предыдущую неделю. Таким образом, оттоки из России были зафиксированы впервые в 2018 г. после свыше $2 млрд притоков в начале года.

Потоки фондов акций:

- Только Россия: ОТТОКИ $85 млн (против притоков $50 млн на прошлой неделе) – первая неделя оттоков

- Совокупно: ОТТОКИ $70 млн (против притоков $260 млн на прошлой неделе) – первая неделя оттоков

Потоки фондов облигаций:

- Только Россия: ОТТОКИ $5 млн (против $10 млн н/н) – самый маленький отток за последние пять недель

- Совокупно: ОТТОКИ $20 млн (против притоков $100 млн н/н) – первая неделя оттоков за последние 25 недель (с середины августа)

Первые оттоки пока сосредоточены в российских и региональных фондах, но давление нарастает. На прошлой неделе фонды акций наконец начали терять деньги после мощного начала 2018 г., хотя оттоки были довольно мягкими и в основном затронули фонды, инвестирующие в Россию и Восточную Европу, а не глобальные. Мы ожидаем, что стремительное ухудшение настроений и рост волатильности на глобальных рынках приведет к усилению оттоков в ближайшие недели.

Риски потоков становятся негативными, но сам пузырь гораздо меньше. Притоки в фонды облигаций приостановились и ушли в небольшой минус впервые с августа 2017 г. Мы видим, что для этого класса активов риски потоков становятся негативными в свете перспектив укрепления доллара в ближайшие недели. Тем не менее с тактической точки зрения долговой рынок выглядит более безопасным, поскольку объем «горячих» денег, поступивших в бонды в рамках январской эйфории на рынках, гораздо меньше, чем в акциях.

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