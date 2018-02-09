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Мнения аналитиков

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В I-II кварталах рубль может подорожать до 55 за доллар


Рынки / Валюта
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Период позитивного восприятия рисков и негативного отношения к доллару, с которого начался текущий год, завершился резким усилением волатильности на рынках акций.

Эта волатильность пока не очень сильно отразилась на валютном рынке и не повлияла на восприятие развивающихся рынков. Исходя из того, что в дальнейшем такая ситуация сохранится, мы повышаем прогноз по курсу рубля на 2018 год. Мы ожидаем, что пара USD/RUB сначала опустится до 55,00, а к концу года поднимется до 58,00.

Из-за продолжительных новогодних каникул в России рубль с опозданием отреагировал на глобальное повышение спроса на риск в начале 2018 года. Впрочем, есть и другие факторы, из-за которых рубль не смог подорожать относительно доллара столь же значительно, как другие валюты. В частности, инвесторы готовились к увеличению объема валютных интервенций со стороны российского Минфина и осторожничали в преддверии докладов американского финансового ведомства о перспективах расширения санкций против России.

Динамика курса рубля с начала года выглядит особенно удручающе по сравнению с аналогами с учетом того, что в первом квартале в России обычно наблюдается самый большой профицит по счету текущих операций. По итогам января - марта 2018 года положительное сальдо по счету текущих операций, по нашим оценкам, должно составить более $40 млрд. Более того, уровень процентных ставок в России, как в реальном, так и в номинальном выражении, один из самых высоких в мире, а волатильность обменного курса уже опустилась до многолетних минимумов - это идеальные условия для операций carry trade.

Сейчас, когда риск того, что власти США наложат запрет на операции с ОФЗ, судя по всему, уже не актуален, вполне может сохраниться высокий спрос на эти инструменты со стороны иностранных игроков. Кроме того, профицит по счету текущих операций с лихвой покроет объем валюты, которую Минфин должен купить на рынке в первом квартале (около $15 млрд.). Если наметившееся в последнее время усиление рискофобии сойдет на нет без серьезных последствий, появятся предпосылки для нового укрепления рубля. В этом случае, на наш взгляд, можно будет ожидать, что пара USD/RUB пробьет поддержку в диапазоне 55,60-55,70 и двинется к новым цикличным минимумам.

Российская валюта оказалась более устойчивой, чем мы ожидали, поэтому мы повышаем прогноз курса рубля. На наш взгляд, в первом-втором кварталах он может подорожать до 55,00 руб. за доллар. В дальнейшем пара USD/RUB может постепенно подрасти и к концу года взять курс на отметку 58,00. Такой сценарий предполагает более сдержанное, чем ожидалось ранее, ослабление рубля, говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.

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