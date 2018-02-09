Уровни $60-65 за баррель Brent выглядят более обоснованными

Базовые контракты потеряли около 8% своей стоимости. Изменение настроений на глобальных рынках в отношении рисковых активов и выход на новые рекордные уровни добычи в США подтолкнули рыночных игроков к фиксации прибыли.

Стоит отметить, что еще в конце января рост Brent выше отметок $70/bbl выглядел весьма оптимистичным и преждевременным, учитывая динамику американской нефтяной промышленности и текущего уровня запасов. Однако рынки закрывали на это глаза, фокусируясь на оптимистичных ожиданиях по росту глобальной экономики.

В целом же действия ОПЕК+ и ожидания по спросу на текущий год позволяют говорить о том, что уровни $60-65/bbl по Brent будут выглядеть более обоснованными.

Сегодня в фокусе статистика по числу буровых, на предстоящей неделе – ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК.