Относительная стабильность доллара DXY и рынка US-Treasuries к концу дня была перечеркнута очередным обвалом на американском рынке акций, поэтому и траектория USD/RUB демонстрирует резкий рост именно в вечерние часы, когда в отсутствие локальных игроков паника иностранных инвесторов вывела рубль к отметкам 58.20-58.40/USD. Сползающая нефть, которая сегодня опустилась к отметкам US$64.35/брл., также выступала против рубля. Сохранение опасения инвесторов относительно продолжения коррекции на рынке акций будет поддерживать risk-off стратегии. Для рубля, который долгое время оставался безоговорочным лидером в рейтингах привлекательности инвесторов, это означает пространство для коррекции. Однако при наших текущих прогнозах состояния платежного баланса на 1П18 потенциал снижения рубля выглядит ограниченным. Достижение 200-дневной средней 58.20/USD технически важно с точки зрения дальнейших перспектив, но пока USD не смог пройти этот уровень.

Помимо внешних факторов, сегодняшнее заседание ЦБ будет ключевым событием, и мы ожидаем снижения ставки на 25 б.п. как наиболее сбалансированный ход с точки зрения последовательности политики и учета возможных краткосрочных рисков, связанных с динамикой внешних факторов. В то же время, благоприятна ситуация с инфляцией позволяет ЦБ сориентировать рынок по дальнейшим шагам через некоторое смягчение комментария. Если мы и консенсус окажется прав, то какого-либо значимого влияния на рубль решения ЦБ оказать не должно.

Денежный рынок

Ставки денежного рынка в четверг продолжили торговаться в диапазоне 6.90-7.20% с небольшим расширением масштаба колебаний к концу дня. Ставки овернайт FX свопов до обеда оставались также зажатыми около 6.85-7.00% с последующим смещением в диапазон 7.10-7.55% к закрытию торгов (средняя 7.05%). В целом, явных причин ожидать изменения ситуации на денежном рынке не видим. На кривой FX свопов колебания ставок проходили в диапазоне 5-10 б.п. в диапазоне последних нескольких дней (1М – 6.06%, 3М – 6.26%, 6М – 6.25%, 12М – 6.28%). Похожим по масштабу был и рост ставок XCCY на 1-5 лет (6.24-6.17%) при небольшом повышении IRS на 2-3 б.п. (7.26-7.30%).