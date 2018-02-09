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В 2018 году ожидаем еще 3 раунда снижения ключевой ставки ЦБ


Рынки
Тимур Нигматуллин
Тимур Нигматуллин
аналитик "Открытие Брокер"
 
По итогам заседания 9 февраля 2018 Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. В пресс-релизе регулятора сообщается, что в 2018 году инфляция останется ниже 4% и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году.

Локальное влияние данного события на рынок близко к нейтральному, поскольку снижение ставки на 0,25 п.п. соответствует консенсус-прогнозам информационных агентств. Так, после публикации котировки ОФЗ сохраняют динамику первой половины дня: индекс «чистых» цен ОФЗ RGBI прибавляет 0,05% и котируется вблизи исторических максимумов. Рубль, несмотря на умеренно дешевеющую нефть, укрепляется к основным мировым валютам.

Судя по всему, основной причиной достаточно осторожного снижения ключевой ставки выступил рост инфляционных ожиданий населения. Согласно январскому исследованию фонда «Общественное мнение», медианное значение оценок ожидаемой инфляции возросло на 0,2 процентного пункта месяц к месяцу до 9,9% годовых. Банк России таргетирует уровень потребинфляции 4% годовых, ухудшение ожиданий ограничивает возможность для опережающего перехода ЦБ РФ к «равновесной» ставке 6,75% годовых. 

Помимо ухудшения инфляционных ожиданий, решение может быть обусловлено сложной рыночной конъюнктурой. Причина замедления инфляции до январских минимумов 2,2% год к году отчасти кроется в крепком рубле и замедлении темпов роста цен на продовольственные товары из-за снижения общемировых цен и избытка предложения на внутреннем рынке. Однако снижение цен на нефть из-за формирующегося избытка предложения и идущая всю последнюю неделю распродажа рисковых активов несут в себе очевидные риски. Они могут в полной мере реализоваться уже к середине года, ухудшив инфляционные ожидания. 

В 2018 году мы ожидаем еще 3 раунда снижения ключевой ставки Банка России до 6,75% годовых, что будет соответствовать равновесному уровню. До завершения цикла снижения ставки относительно жёсткая кредитно-денежная политика продолжит стимулировать сбережения и, тем самым, будет подавлять внутренний спрос, который является важным элементом экономического роста. 

В свою очередь, устойчивое снижение ключевой ставки продолжит стимулировать спрос на рублёвые облигации. Мы прогнозируем, что индекс «чистых» цен ОФЗ RGBI в течение года несколько раз перепишет свои исторические максимумы. Интерес для покупки представляют среднесрочные ОФЗ выпусков 26211 и 26220. Косвенным следствием спроса на облигации может стать умеренное укрепление рубля на фоне притока капитала. При этом мы по-прежнему прогнозируем «турбулентность» на валютном рынке к середине года. Прогноз на декабрь 2018 года по паре USD/RUB – диапазон 53-57 руб.

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