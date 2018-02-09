Банк России никого не удивил

В своем релизе регулятор четко указывает на то, что уровень инфляции остается на стабильно низком уровне и в этом году вряд ли превысит 4%.

Среди основных рисков, которые могут повлиять на дальнейшие решения банка относительно ключевой ставки банк выделил нарастающую нестабильность на глобальных финансовых рынках. Напомню, что на этой неделе американский фондовый рынок демонстрирует резкое снижение. Таким образом, на наш взгляд, если падение усилится и ознаменуется длительной коррекцией, банк может замедлить темпы снижения ставки.

В целом банк планирует постепенно смягчать кредитные условия, а значит ставка будет понижаться. Из внутренних негативных факторов, регулятор отмечает падение деловой активности в 4 квартале прошлого года. Это говорит о том, что сектора экономики восстанавливаются неравномерно.

Российский рубль отреагировал ростом на решение банка. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 57,8 рублей, пара евро/рубль на отметке 70,8 рублей. Рост связан с тем, что снижение ставки было ожидаемо и отыграно заранее. Сейчас спекулянты фиксируют прибыль.

В долгосрочной перспективе для рубля ничего не изменится, фактически рублевые пары торгуются в коридоре, который очертили еще в мае 2017 года. Для пары доллар/рубль это интервал 55,5-61 рубль, для пары евро/рубль 67-71 рубль. В ближайший месяц торги будут проходить в пределах указанных коридоров.