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Чертова дюжина главных экономических событий второй недели февраля


Рынки
Анна Кокорева
Анна Кокорева
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
После недельного шторма на мировых финансовых рынках в понедельник, 12 февраля, можно будет выдохнуть, но недолго, так как буря на американском фондовом рынке еще не утихла.

Мы предполагаем, что в понедельник «медведи» возьмут короткий тайм-аут, чтобы зафиксировать прибыль и только после этого ринутся в новую атаку. В целом по итогам новой недели индекс S&P 500 может опуститься до отметки 2400 пунктов.

На российском фондовом рынке всю неделю также будет время коротких позиций, по крайней мере, по основным индексам. Индекс ММВБ может достичь отметки 2100 пунктов, а индекс РТС – уровень в 1120 пунктов. Российские индикаторы будут подвержены негативному влиянию с запада.

Не даст скучать спекулянтам и валютный рынок. Со вторника начнутся публикации важной статистики. Во вторник Великобритания обнародует данные по инфляции за январь, ожидается её снижение до 2,9% год к году. Сокращение инфляции поддержит фунт на торгах, пара фунт/доллар может завершить нисходящую коррекцию.

Среда станет самым насыщенным и активным днем на следующей неделе. Утром статистику по темпам роста ВВП за IV квартал 2017 года опубликует Япония. В годовом и квартальном выражении ожидается снижение, что негативно отразится на динамике йены. Вслед за Японией ВВП за IV квартал 2017 года представит Германия. В годовом выражении показатель ожидается на уровне 2,3%, а вот в квартальном возможно снижение с 0,8% до 0,6%. Коррекция в паре евро/доллар еще не завершена, мы предполагаем, что на негативной статистике в течение недели евро может опуститься до отметки 1,208. 

Сгладить неприятный осадок после данных из Германии сможет статистика по ВВП за тот же период по ЕС в целом, данные должны совпасть с первичной оценкой. Вечером блок статистических данных опубликуют в Штатах, среди них инфляция и розничные продажи. В целом статистика будет неоднородная, однако инвесторы будут цепляться за позитив.

В четверг начинается Китайский новый год, в связи с этим на Гонконгской бирже раннее закрытие. В пятницу торги на китайских площадка проводиться не будут. США 15 февраля представят индекс цен производителей. По итогам января ожидается рост производственной инфляции на 0,3%.

В пятницу, 16 февраля, Великобритания опубликует статистику по розничным продажам за январь, мы ожидаем рост в районе 0,3% против снижения в прошлом месяце на 1,5%. Возобновление покупательской активности усилит рост фунта. Штаты предложат рынку данные по строительству. Рост объемов строительства сигнализирует о развитии экономики, а снижение объемом, наоборот, тревожный сигнал для инвестора. В этот день пара евро/доллар снова под пристальным вниманием. 

Что касается рублевых пар, то мы ожидаем разнонаправленную динамику. Пара евро/рубль подошла к верхней границе канала, в котором торгуется уже более полугода, и, отыграв снижение ключевой ставки, готова идти вниз на уровни 69-70 руб. Пара доллар/рубль, наоборот, еще не исчерпала свой потенциал роста и может вырасти до 59,5 рублей.

Из глобальных событий стоит отметить рассмотрение бюджета США на 2019 финансовый год.


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