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Техническая картина по индексу Мосбиржи продолжает говорить за дальнейшее падение до 2155 п


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
Вчера случилась вторая, и явно не последняя в текущем году волна обвала на американских фондовых рынках.

Потери по всем американским индексам составили почти 4%, а индекс страха VIX вновь взлетел на многолетние максимумы. Старейший в мире американский биржевой индекс Dow Jones обвалился на 1 032 пункта. Это было второе по величине падение за всю историю американского рынка акций.

Помимо проблем на рынке американского долга, где продажи даже не думают останавливаться, масла в огонь подлили новости от властей. Конгресс в четверг пропустил крайний срок возобновления финансирования, поэтому правительство и все госучреждения США остались без денег. Наступил очередной “шатдаун”, который, если он затянется, может привести к снижению суверенного рейтинга Америки. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг вплотную подобралась к отметке 2.9%, что является максимумом за четыре года. 

Панические продажи в Америке сегодня отыгрывает весь мир, хотя европейские площадки выглядят более стабильными, они своё отпадали накануне. Сводный индекс азиатского региона сегодня утром упал почти на 3%, а биржевые индексы в Китае утром теряли более 5%. Биржевые индексы в Германии и Франции сегодня первую половину дня завершили с потерями 0.7%, а российские биржевые индексы скорректировались почти на 2%. Рублёвый индекс Московской Биржи опустился к отметке 2187 пунктов, а валютный РТС просел до 1185 пунктов. 

Все сектора на российском фондовом рынке сегодня торгуются с потерями 1,5-2%, лишь пара зелёных пятен есть в отдельных историях. Скромный рост, в пределах 1%, показывают акции Магнита, АФК Системы и Башнефти (пр). Бумаги Сбербанка опустились в район 245 рублей, потери более 3%. Акции Газпрома просели до 133 рублей, потери 2.8%.

Индекс промышленных металлов сегодня продолжает падать. Потери ещё почти около 1%. Тут негативно давят внешний фон и действия Банка Китая, который продолжает забирать ликвидность с межбанковского рынка. Сильнее других сегодня падают цены на никель, хотя на этой неделе больше всего обвалились цены на медь и палладий. 

Нефть после двухдневного падения сегодня торгуется нейтрально, но падение тут явно не закончилось, просто передышка. Котировки марки Brent уже ниже 64.5 доллара за баррель, а марки WTI в районе 60.5 доллара за баррель.

Драгоценные металлы на фоне роста доходностей облигаций США и роста американского доллара пока продолжают снижаться. Цена тройской унции золота сегодня просела ещё на 0.6%, до 1310$. Пока драгоценные металлы не выступают в качестве защитных активов, поэтому цены на них могут ещё скорректироваться на 3-4%.

Как ни странно, но на валютном рынке сильных движений в последние дни не наблюдается, лишь валюты всех развивающихся стран постепенно снижаются на фоне падения цен на все сырьевые активы. Российский рубль в паре с долларом сегодня практически не изменяет положения, консолидируясь на уровне 58.3. Решение российского Центробанка о снижении ключевой ставки на 0.25%, до 7.5% практически никак не повлияло на курс национальной валюты. Решение было в рамках ожиданий.

Открытие торгов в США пройдёт почти нейтрально. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром росли почти на 0.7%, но ситуация очень быстро меняется и прогнозировать её сложно. Настрой американских инвесторов будет целиком и полностью зависеть от новостей из Сената и Конгресса. Чем больше будет длиться политический цирк с потолком госдолга США, тем больше инвесторы будут нервничать. 

Техническая картина по Индексу МосБиржи продолжает говорить за дальнейшее падение до уровня поддержки 2155 пунктов.

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