На следующей неделе котировки нефти могут снизиться до $63-65

Масштабная коррекция цен на нефтяном рынке на этой неделе была вызвана ожидаемым изменением настроений инвесторов, которые, наконец, обратили внимание, насколько быстро растет производство нефти в США. Отчет STEO от Минэнерго США, вышедший в минувший вторник, содержал обновленные прогнозы министерства по росту американской нефтедобычи в 2018 году. Так, министерство ожидает роста производства более чем на 1 млн.барр./сутки – до уровня, превышающего 11 млн барр./сутки к концу текущего года. Также министерством были пересмотрены данные об объемах производства нефти в ноябре и декабре 2017 года, по обновленным данным, производство уже в эти месяцы перевалило за отметку в 10 млн барр./сутки.

В результате, на основе обновленных оперативных данных, текущий уровень нефтедобычи в США составляет порядка 10,25 млн барр./сутки. Взрывной рост уже в начале года пошатнул уверенность инвесторов в том, что рынок сможет сбалансироваться в ближайшем будущем.

Также факт наличия «навеса» длинных спекулятивных позиций, которые сейчас, вероятно, будут закрываться трейдерами в ускоренном режиме, лишь усиливает понижательное движение цен. В итоге мы полагаем, что в том случае, если на следующей неделе инвесторы продолжат фиксировать прибыли, закрывая длинные позиции, движение цен вниз продолжится. Ожидаем движения цен в диапазоне 63-65$.