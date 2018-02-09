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Спрос на все рисковые активы упал, вызвав оттоки из фондов, ориентированных на РФ


Рынки
Софья Кирсанова
Софья Кирсанова
аналитик УК "Райффайзен Капитал"
 
В пятницу, 9 февраля, коррекция на российском фондовом рынке продолжилась вслед за распродажами на всех мировых площадках (S&P вчера потерял 3,7%, Nikkei сегодня закрылся в -2,3%, Hang Seng в -3,1%, европейские индексы сегодня дешевеют на 1,4-1,6%).

ММВБ сегодня снижается на 1,1%, РТС – на 1,5%.

Удвоение индекса волатильности VIX еще в понедельник спровоцировало падение на американских площадках, сильно взбаламутило настроения на всех фондовых рынках, включая сырьевые. Помимо технических факторов аналитики в качестве аргументов привели опасения по поводу ускорения инфляции в США и ужесточения денежной политики ФРС, чем только подогрели возникшую панику. Глобальные инвесторы резко переключились в режим «risk-off», выбрав в качестве тихой гавани американские казначейские облигации, доходности которых подскочили выше 2,8%, впервые с апреля 2014 года. Безусловно, спрос на все рисковые активы упал, вызвав оттоки из фондов, ориентированных на Россию. Это обусловлено еще и тем, что нефть откатилась до уровней $64,2 за баррель Brent спот, снизив энтузиазм в отношении отечественных активов. 

В лидерах падения сегодня ТМК (-6,2%) на фоне новостей о том, что компания отложила размещение своей американской «дочки», IPSCO, на неопределенный срок. Также дешевеют ритейлеры: X5 Retail (-3,8%), Lenta (-2,9%), а также металлурги: ММК (-3,3%), НЛМК (-2%).

Растут акции АФК Системы (+4,3%) на новостях о том, что компания готова выплатить дивиденды за 2017 год, несмотря на иск Роснефти. Исходя из текущей дивидендной политики АФК может заплатить 23,8 руб/ГДР, что предполагает доходность на акцию около 9,8%, что, безусловно, делает бумаги холдинга привлекательными.


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