Рубль в условиях глобальной турбулентности

Факторами ослабления рубля стало общее снижение аппетита к риску после двух волн обвала фондового рынка США. Совпавшее с этим падение рынка нефти добавило причин для коррекции рубля вниз.

В итоге доллар по итогам недели вечером в пятницу прибавлял 1,8 рубля до уровня 58,4 рубля, а евро рос на 1 рубль до 71,5 рубля.

Давление пришло из США

Рубль начал неделю ослаблением против доллара и евро, отыгрывая наметившееся сползание котировок нефти. Участники рынка "черного золота" продолжили опасаться роста добычи нефти в США. По данным нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, опубликованным в пятницу, по итогам завершившейся 2 февраля рабочей недели число работающих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть штук, или на 0,8%, до 765 единиц. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в январе в месячном выражении выросло на 86 единиц, или на 4,12%, - до 2,175 тысячи штук.

Наконец, Минэнерго США зафиксировало рост производства нефти на прошлой неделе на 332 тысячи баррелей до нового рекорда - 10,251 миллиона баррелей в сутки. Ведомство ожидает добычу нефти в США в 2018 году на уровне 10,6 миллиона баррелей в сутки, а в 2019 году - на уровне 11,2 миллиона баррелей. Предыдущий рекорд по добыче был установлен в 1970 году - 9,6 миллиона баррелей в сутки. Это обусловило сползание стоимости "черного золота" ниже отметки 65 долларов за баррель Brent - впервые с декабря 2017-го,

Определенное давление на рубль оказали сообщения о наращивании покупок валюты Минфином. Ведомство с 7 февраля по 6 марта будет покупать на внутреннем рынке валюту на рекордные 15,7 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели рекордные же 298,1 миллиарда рублей.

Затем негатив пришел из США. Биржевые индексы США в понедельник обвалились за день на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности (и, соответственно, падения стоимости) американских облигаций в условиях роста вероятности ускорения темпов повышения базовой ставки ФРС. Этот обвал стал самым большим за последние несколько лет и поэтому произвел соответствующее впечатление на игроков рынков, резко утративших аппетит к рисковым активам.

Вторая его волна пришлась на вечер четверга – биржевые индексы США упали на 3,8-4,2%, и рубль по итогам этой торговой сессии ушел на локальные минимумы к резервным валютам. Однако в конце недели он пытался восстановиться, и Банк России на первом в текущем году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике помог российской валюте.

Регулятор снизил с 12 февраля ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта - до 7,5% годовых, а не на 0,5 процентного пункта, как ожидали некоторые аналитики. При этом регулятор отметил, что риски отклонения годовой инфляции в РФ вверх от 4% в 2019-2020 годах по-прежнему преобладают над рисками отклонения вниз. Это дает сигнал о необходимости осторожности в вопросе дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Словесные интервенции также несколько поддерживали курс российской валюты. Россия может выйти на темпы экономического роста в 5-7% в год при условии создания государственной управляющей платформы, заявил экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Прогнозы

Рубль попал в зависимость от общего аппетита глобальных инвесторов к риску, который сказывается на динамике рынка нефти. Поэтому динамика рубля будет подвержена внешним сигналам.

Без их учета рубль продолжает оставаться привлекательным на фоне сохранения carry trade, обеспеченного спросом на рублевые активы после того, как санкционные риски отошли на второй план.

Минфин РФ на аукционе в среду разместил ОФЗ двух серий на 35 миллиардов рублей при совокупном спросе 134,9 миллиарда рублей. Это лишний раз свидетельствует об интересе глобальных инвесторов к рублевым активам и рублю в частности.



