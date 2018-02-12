Сезонный фактор на стороне "фондовых быков"

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит повышательным.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе $63,4 за баррель, прибавляя в ожидании публикации ежемесячного отчета ОПЕК по рынку нефти.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром растут. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с гэпом вверх в район 2205-2210 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку отыграть часть понесенных им на прошлой неделе потерь. Календарная статистика показывает, что предстоящая неделя благоприятна для повышения индекса МосБиржи, сезонный фактор сейчас на стороне «фондовых быков».

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу снизились при оборотах торгов на треть выше среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-1,09%) упали в цене 80% бумаг, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало падение акций нефтегазовых гигантов BP (-2,3%), Royal Dutch Shell (-1,9%) и табачной компании BAT (-1.9%). Французский индекс CAC (-1,41%) опустился на фоне падения акций TechnipFMC (-3,5%) и Vinci (-3,4%). Немецкий индикатор DAX (-1,25%) понес потери в контексте просадки акций банков Commerzbank (-4,1%), Deutsche Bank (-2,2%).

Фондовый рынок США в пятницу отыграл часть понесенных за неделю потерь. Наибольшее позитивное влияние на индекс "голубых фишек" Dow Jones (+1,38%) оказали выросшие в цене акции UnitedHealth Group (+2,1%) и American Express (+3,8%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 1,44%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+1,49%) тоже прибавил при оборотах торгов на 55% выше среднемесячных. При этом ростом в нем выделился индекс сектора информационных технологий (+2,5%), в котором повысились котировки 82% акций.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть Brent (-3,1%) в пятницу упали на фоне вышедших данных отраслевой статистики, указавших на максимальный за последний год рост буровой активности в США.

Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение. Индекс МосБиржи упал на 1,35% при оборотах торгов почти на 40% выше среднемесячных. При этом наибольшее негативное воздействие на него оказало снижение котировок обыкновенных акций Газпрома (-1,2%), Сбербанка (-1,2%) и Лукойла (-1,9%). Сдержало падение индекса МосБиржи повышение в цене акций ФосАгро (+2,8%) и АФК "Система" (+2,2%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди сегодняшних событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит отметить ожидающееся объявление итогов квартальной ребалансировки индексов MSCI, а также данные о январских продажах АЛРОСА.