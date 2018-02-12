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Рубль катается на "американских горках"


Рынки / Валюта
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
Динамику рубля в последние недели практически целиком и полностью определяют нефтяные котировки.

Для сравнения – рубль практически не отреагировал на решение Банка России в пятницу о снижении ставки на 0,25%. Решение было ожидаемым и ЦБ РФ проводит предсказуемую политику постепенного снижения ставки.

Нефть марки Brent в начале февраля снижалась шесть торговых сессий кряду – российская валюта следовала за ней. В моменте курс пары доллар/рубль поднимался 58,75 руб. Сегодня Brent отскакивает вверх после шести дней снижения, а значит и у рубля есть возможность отыграть часть утраченных позиций. Тем более, что доллар демонстрирует слабость по отношению к другим мировым валютам.

На наш взгляд, нефтяные котировки в ближайшие дни могут подняться в район $64-65 за баррель. В этом случае курс пары доллар/рубль опустится к 57,5 руб., а евро/рубль к 71 руб. Многое для нефти и рубля будет зависеть от статистики по запасам и добыче от Минэнерго США, которая выйдет в среду вечером. Если тренд на рост производства чёрного золота в США подтвердится, Brent может быстро откатится к сильной поддержке $61 за баррель. При таком сценарии для пары доллар/рубль на горизонте замаячит уровень 59 руб. за «американца».

Нефтяные котировки сейчас волатильны, а значит и рубль продолжит кататься на американских горках. Мы ожидаем, что сегодня курс пары  доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 57,7-58,2 руб., а курс пары евро/рубль - в районе 71-71,6 руб.

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