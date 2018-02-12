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Мнения аналитиков

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Российский рынок попытается отыграть часть потерь прошлой недели


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Негативные настроения на мировых рынках, падение цен на нефть и ослабление рубля – все это привело в пятницу к дальнейшему снижению российских фондовых индексов, которые уже растратили большую часть январского прироста.

Негативные настроения на мировых рынках, падение цен на нефть и ослабление рубля – все это привело в пятницу к дальнейшему снижению российских фондовых индексов, которые уже растратили большую часть январского прироста. Индекс РТС к закрытию рынка упал на 2,1%, а индекс ММВБ – на 1,4%. За прошедшую неделю индекс РТС потерял 6,5%, а ММВБ – 3,7%.

Совет директоров ЦБР снизил ключевую ставку на 0,25 б.п., как ожидали мы и большинство участников рынка. При этом в своем коммюнике по итогам заседания банк отметил, что инфляция в первом полугодии может продолжить замедляться и останется ниже 4% до конца нынешнего года. В этих условиях регулятор намерен и дальше снижать ключевую ставку и допускает переход от умеренно жесткой к нейтральной денежной политике в 2018 г. Это предполагает более агрессивное снижение ставки в течение года. Долгосрочный ориентир по ключевой ставке составляет 6–7% при инфляции в 4%. ЦБР также счел необходимым отметить, что неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных рынков усилилась. Мы полагаем, что на следующем заседании в марте 2018 г. банк вновь снизит ключевую ставку.

Европейские рынки завершили неделю падением, индекс Euro Stoxx 50 лишился еще 1,5%, а его потери за неделю составили 5,6%. Американские индексы в пятницу отскочили и завершили день ростом, однако по итогам недели S&P 500 и DJ сбросили примерно по 5,2% каждый. Основной фактор, способствующий снижению рынка, – опасение дальнейшего повышения доходностей UST из-за, возможно, более быстрого роста ставок – пока продолжает действовать.

В середине текущей недели будут опубликованы важные данные о состоянии экономики США: индекс потребительских цен за январь и динамика розничных продаж. Если инфляция окажется выше прогнозов, это увеличит вероятность более резкого повышения ставок ФРС. Кроме того, на этой неделе выйдут данные по промпроизводству в США и Европе и вторая оценка ВВП еврозоны.

В пятницу резко упали цены на нефть, фьючерс на Brent на непродолжительное время опустился даже ниже 62 долл./барр. За неделю эта марка нефти подешевела на 8%. Между тем число нефтяных буровых в США, согласно данным Baker&Hughes, подскочило за неделю на 26 единиц, что усилило опасения дальнейшего роста нефтедобычи в стране. На этой неделе, помимо традиционного отчета о состоянии запасов нефти в США, большое значение для нефтяного рынка будут иметь ежемесячный отчеты отчет ОПЕК и МЭА, которые выходят соответственно сегодня и завтра.

Сегодня с утра азиатские рынки настроены позитивно, основные индексы региона умеренно растут. Фьючерс на индекс S&P 500 также заметно прибавил. Нефтяные котировки находятся вблизи уровней, при которых завершил торги в пятницу российский рынок акций. Сегодня российский рынок попытается отыграть часть потерь прошлой недели. Мы ожидаем роста индекса РТС на 0,3% при открытии торговой сессии.

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