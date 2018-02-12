Почему падал индекс S&P?

На минувшей неделе оба главных американских фондовых индекса упали на 5,2%. Dow 30 снизился до 24190,9 пункта на фоне дискуссии вокруг дефицита бюджета, и S&P 500 уменьшился до 2619,55 пункта вследствие целой совокупности причин: экономических, микроструктурных и политических, - о которых дальше в этом обзоре.

В экономике США, главное - это резкий рост стоимости долга в тесную близость от пороговой 3%-ной отметки (2,85%). Вызывается, по большей части, борьбой за права на социальную защиту и на доступное медобеспечение. Уровень безработицы на 17-летнем минимуме, и число заявок на пособие для лишённых труда наименьшее за 45 лет. Повод повысить ставки, но нет определённости, на сколько и когда. Сегодня Белый дом готов уменьшить расходы бюджета США на только $3 трлн за 10 лет, хотя уже в следующем году дефицит бюджета Америки может достичь $1,1 трлн.

В Европе Deutsche Bank, для которого вроде угроза миновала, решил подзадержаться на краю пропасти и в условиях падения выручки бондового подразделения на 29% из-за падения волатильности увеличить зарплату и бонусы в инвестбанкинге на +45% вопреки убыткам третий год подряд, говоря при этом о том, что не может обещать дивиденды акционерам. Вряд ли ЕЦБ, в случае чего, будет готов, при каких-либо обстоятельствах, и особенно сейчас, имея на балансе свыше $5 трлн, выкупать активы Deutsche, особенно в случае более резкого сворачивания QE и возобновления повышения ставок. В отличие от ФРС, кредит доверия у ЕЦБ не очень большой, поскольку в мандат не входит стимулирование роста.

На этом фоне ФРС ограничивает рост активов одного из самых крупных розничных банков мира, Wells Fargo, который особенно быстро открывал счета. Единственный путь для роста кредитного бизнеса при ограничении активов и без желания менять распределение выручки между трейдингом и кредитованием - это раздавать ещё больше сравнительно рискованных кредитов с последующей продажей их коллекторам. И возникает вопрос, а кто возьмёт на себя риски в этой ситуации? Не делается ли это с целью избежать выкупа при следующем кредитном кризисе?

Ещё один вопрос, который появляется тогда, когда ограничивают рост активов у Wells Fargo, а это что за активы? В Америке же до сих пор под залог жилья можно прокредитовать покупку еды. Если это такого рода кредиты, когда они отдадутся? Что будет с ними при увеличении просрочки по ипотеке, которая уже больше 5% (5,17%)? И где пороговый уровень, при котором ещё можно повышать ставку? Что при повышении будет с двузначной или близкой к двузначной стоимостью кредитования у ряда ритейлеров, таких как Rite Aid, Macy's, Office Depot, у банка Jefferies?

Не является ли назначение юриста на должность главы ФРС подготовкой к эксперименту? Например, к тому, чтобы перевести на баланс Федрезерва все долларовые деньги, полностью перейти на безнал или кардинальным образом стерилизовать вопрос госдолга?

Снижение налогов в США стимулирует международные компании не только списывать миллиарды долларов активов, но и повышать цены, стремясь захватить долю рынка в юрисдикции с наименьшими налогами, ради снижения эффективной налоговой ставки.

В международной экономике, это волна роста цен. Ожидания инфляции в Америке резко возросли после того, как добровольное ограничение экспорта ОПЕК+ привело к росту цен на бензин в США на +13% в год, и снижение налогов позволило увеличить заработную плату работникам на +2,9% в год (и это при росте удельных расходов на рабочую силу на только +2,0% в 2017-м).

Проблемой становится старение населения. Пенсионные планы, финансируемые полностью из средств компаний, давно перегружены, и такие концерны, как Ford и General Motors, ждут увеличения процентной ставки, которое должно сбить необходимые темпы пенсионных отчислений.

Альтернативы действующей системе медицинского страхования пытаются предложить CVS и Aetna, объединяющие страховщиков, аптеки и клиники, а также Amazon, Berkshire и JP Morgan, решившие взять на себя функцию страхования собственных сотрудников и извлекать из этого прибыль.

И здесь возникает вопрос, насколько оправданно финансировать всё это из кармана акционеров? Хотят ли покупатели бумаг CVS платить за интеграцию с Aetna и за повышение зарплаты сотрудникам, покупатели Amazon - оплачивать капрасходы на создание непрофильного мегамонстра-страховщика? Снижение налогов рискует стать единовременным эффектом, если компании слишком быстро адаптируют бюджеты через увеличение капвложений не в такие нужные и важные проекты, как замена государственной системы страхования, а и в другие очень долгосрочные проекты будущего, без прогнозируемой окупаемости.

В Азии, где особенно много компаний в последнее время пытались натянуто зацепиться за блокчейн, хайп вокруг этой технологии подсдулся после решения американских регуляторов усилить контроль над сектором. Маржин-коллы по коротким позициям в VIX заставили сопоставлять ситуацию с флэш-крешом 1987 года, и возобновившиеся маржинальные покупки производных на биткойн создавали ажиотаж наподобие доткомов.

Кроме этого, всё больше IPO и всё меньше тех, которые хочется купить профессиональным управляющим активами.

Долгосрочная средняя цена к прибыли по S&P около 15, в то время как актуальный уровень этого коэффициента в настоящее время чуть выше 24. Это означает, что вложения в ценные бумаги способны окупиться за 24 года. Не время ли хеджироваться? Сделки на понижение, даже с использованием просто фьючерсов на S&P, слишком рискованны для розничных инвесторов. Проводить такие операции, если они и нужны (что большой вопрос) можно только с очень большим опытом работы и крупной базой денег под управлением. Пока ясно одно: покупателей на бирже на прошлой неделе было не так уж много.

На фоне выхода части инвесторов с рынка перед Китайским новым годом 16 февраля, года после инаугурации Трампа (20 января), дедлайна по бюджету, санкционных и предсанкционных списков, совокупность перечисленных причин разного рода сформировала условия для некоторого снижения фондового рынка.

Конечно, не нужно упускать того, что рынок уже упал на больше чем 10% с максимумов, и все трудности в экономике и политике нужны на данный момент США для того, чтобы вернуть доллары, оттекшие за время QE, в пределы исторической дислокации и заставить работать на реальный сектор и производство. Америка может производить, и качественную продукцию, хоть подчас и примерно в 2-3 раза дороже зарубежных аналогов. Так что любой дальнейший фондовый рост тоже будет аналитически обусловлен.

В конце концов, происходящее сегодня в экономике США, включая репатриацию капитала и замещение импорта, вполне вписывается в парадигму того, что было в Латинской Америке в 1960-1970-х годов, откуда и пришло импортозамещение как идея. И если протекционизм не будет иметь срока давности, то производство с повышением себестоимости всё же может быть оправдано.

Естественно, фондовый рынок в США отражает динамику реального сектора. И для многих компаний начало года создало больше рисков, чем возможностей. Например, укрупнение и стремление диктовать условия игры со стороны Amazon - это риск и для конкурентов в мире ритейла, и для страховщиков, для платёжных систем, для компаний транспортной отрасли. Повышение доходности бондов США - риск для закредитованных телекомов. Динамика продаж смартфонов - риск для части сектора полупроводников.

Хотят ли инвесторы откупать американские бумаги или дадут им упасть ещё в течение дня-двух? Сложный вопрос. Есть уже некоторые желающие купить, и возможно, что всё падение вызывалось просто возобновлением приостановки деятельности федералов в Америке. В настоящее время фискальные барьеры для работы федеральной власти в США сняты, и американская экономика может неожиданно вернуться на заданную траекторию, когда будет преодолён временный побочный эффект.

В течение недели в США выйдут данные по закладкам новых домов и производственным и потребительским ценам, отчётность исследовательской компании Agilent, CBS, Digital Realty Trust, Cisco Systems, пищевиков Dr Pepper Snapple Group, Coca-Cola, PepsiCo и Kraft Heinz, Consolidated Edison, энергетиков Occidental Petroleum и Williams Companies, полупроводниковой Applied Materials, Deere & Company, отелье Marriott International и Hilton Worldwide, страховщика Metlife, производителя вакцин для животных Zoetis Inc, Waste Management, Equinix, бренда одежды и обуви VF Corp.