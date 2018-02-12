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Ставка ЦБ снижена; дезинфляционная кампания близка к завершению


Рынки
Александр Исаков
Александр Исаков
главный экономист ВТБ Капитал
 
Банк России снизил ключевую ставку на 25 бп, до 7,5%, вернув ее к уровням апреля 2014 г.

Формулировки, использованные в сегодняшнем пресс-релизе, на наш взгляд, говорят о том, что снижение ставки на мартовском заседании ЦБ можно считать практически гарантированным. Мы полагаем, что до тех пор, пока месячная инфляция не достигнет значений, соответствующих годовой инфляции на уровне 4% (0,3% м/м с исключением сезонности), регулятор продолжит снижать ставку на каждом заседании. В результате ставка может опуститься до 7,0% к середине 2018 г.

В сегодняшнем пресс-релизе регулятор отмечает, что «[в] этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году».

Нейтральность денежно-кредитной политики определяется в терминах реальной равновесной ключевой ставки, которая, согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018–2020 гг., находится в диапазоне 2–3%.

Учитывая, что «[п]о прогнозу Банка России, годовая инфляция останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году», это означает, что сам ЦБ ожидает, что на конец 2018 г. ключевая ставка составит 6–7%. 

Вывод 1. Такое определение нейтральной денежно-кредитной политики представляется довольно широким (диапазон равновесной реальной ставки 1 пп). В этом случае нейтральность политики достигается при ключевой ставке в диапазоне 6–7% (если ожидаемая инфляция на год вперед составляет 4%). Как следствие, вывод о том, что прогноз ЦБ РФ предполагает значение ключевой ставки на уровне 6,5% (середина интервала) едва ли можно назвать обоснованным.

Вывод 2. Недавнюю динамику инфляции, включая ее стремительное падение ниже 4%, нельзя рассматривать как свидетельство устойчивого перехода инфляции на новый, более низкий уровень. Скорее это очередное (и одно из многих) доказательств волатильности российской инфляции и ее подверженности значительным и быстрым колебаниям.

В связи с этим в наших прогнозах, касающихся денежно-кредитной политики Банка России, мы по-прежнему предпочитаем использовать подходы, сформулированные в материалах Внутри статистики – Перебирая листья на дереве решений Банка России от 13 сентября 2017 г. и Внутри статистики – От башни из слоновой кости к Вавилонской башне: жизненный цикл ориентиров ДКП от 20 октября 2017 г.

Это в свою очередь предполагает, что Совет директоров Банка России, скорее всего, продолжит смягчение денежно-кредитной политики, снижая ключевую ставку на каждом из ближайших заседаний, до тех пор пока месячная инфляция, очищенная от сезонности, не вернется к уровню 0,3%. 

С учетом нашего прогноза, предполагающего ускорение инфляции в этом году до 4,5–5,0%, мы полагаем, что к середине года ключевая ставка может быть снижена еще на 50 бп.

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