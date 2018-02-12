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Банк России ближе к концу года сделает паузу в цикле смягчения ДКП


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Снижение ключевой ставки на 25 б.п. до 7,5% было ожидаемым и совпало с консенсус-прогнозом. Основные аргументы ЦБ – уменьшение инфляционных рисков и инфляционных ожиданий.

Теперь, по мнению регулятора, снизилась вероятность, что в среднесрочной перспективе долгосрочный ориентир по инфляции в 4% будет устойчиво превышен. Центробанк ожидает, что замедление годовой инфляции может продолжиться в первом полугодии, цель по инфляции будет достигнута лишь в следующем году. Также было отмечено, что позитивный эффект для инфляции от укрепления рубля в прошлом году вот-вот будет исчерпан. В качестве дополнительного аргумента в пользу снижения регулятор указал замедление роста экономики в конце прошлого года.

Сюрпризом оказался неожиданно мягкий комментарий по итогам заседания. Впервые после долгого перерыва ЦБ дал комментарии относительно своих дальнейших шагов. Во-первых, он прямо указал, что продолжит снижение ставки на ближайших заседаниях. Во-вторых, Центробанк считает, что сможет завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике уже в этом году, что предполагает более быстрое снижение ключевой ставки в ближайшие месяцы. Долгосрочный ориентир по ключевой ставке в условиях инфляции, близкой к 4%, равен 6–7%. После перехода к нейтральной денежно-кредитной политике ЦБ будет как понижать, так и повышать ставку в зависимости от сложившейся ситуации в экономике.

Мы полагаем, что на следующем заседании регулятор вновь снизит ключевую ставку, основное снижение придется на первое полугодие, а ближе к концу года он может сделать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

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