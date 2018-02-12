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S&P500 будет двигаться в боковике между уровнями 2600 и 2680 пунктов


Рынки
Игорь Клюшнев
Игорь Клюшнев
начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"
 
После 10%-й двухнедельной коррекции S&P500 достиг уровня 200-дневной скользящей средней и отскочил от нее.

Акции многих крупных компаний достигли сильных уровней поддержки, что повышает вероятность роста их котировок в ближайшие дни. Важными для инвесторов будут данные по инфляции, которые выйдут 14 и 15 февраля. Если показатели окажутся ниже ожиданий, это позитивно отразится на рынке. Ждем, что в течение недели индекс S&P500 будет двигаться в «боковике» между уровнями 2600 и 2680 пунктов. 

В качестве инвестиционных идей рекомендуем акции PepsiCo (PEP) и Marriott (MAR). Данные компании представят квартальные отчеты 13 и 14 февраля, и они ожидаются положительными. Акции обеих компаний были более устойчивыми к снижению на рынке, потеряв меньше широкого рынка. Ждем, что на этой неделе акции PepsiCo и Marriott прибавят примерно 5%. 

Из секторов стоит обратить внимание на ритейл. ETF данного сектора потерял на прошлой неделе менее 2% на фоне снижения индекса S&P500 на 5%. Ждем, что и сам фонд, и компании, входящие в его топ-10, на этой неделе будут расти лучше рынка. К ним относятся Target (TGT), Kohl's Corporation (KSS), Wayfair (W) и TripAdvisor (TRIP).

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