Рынкам нужно осмотреться после эмоционального снижения

Снижение рынка превысило 10%. Напомним, что по рыночной классификации, если снижение меньше чем на 10%, то его называют небольшим препятствием (pullback), если снижение находится в пределах на 10% - 20% то это называется коррекцией (correction), а если уходит на 20% и ниже, то это уже медвежий рынок (bear market). Так вот, на этой неделе американский фондовый рынок вошел в коррекцию, поскольку падение от пика превысило 10%. Но самое пугающее было в темпах провала цен. СМИ нагнетали обстановку сообщениями о рекордных дневных снижениях индексов.

Понятно, что основная причина падения это планы мировых Центробанков по постепенному сворачиванию длительного периода стимулирований. Рынок показал направление и возможные темпы движения при сокращении денежной ликвидности. Но, несмотря на произошедшее впечатляющее снижение фондового рынка, представители ФРС пока сохраняли видимость полного спокойствия. Члены ФРС на прошлой неделе отметили, что текущая коррекция на фондовом рынке США не повлияет на рост экономики США и прогнозы ФРС. Более того, член Комитета по открытым рынкам Дадли напомнил, что три повышения ставки в этом году являются базовым вариантом, а для изменения прогноза на 4 повышения ставки в этом году необходимо изменение прогнозов ФРС, например, в отношении пересмотра вверх перспектив роста экономики США.

Но, понятно, что если падение фондового рынка со временем будет более сильным и длительным, то все даже наигранное спокойствие членов ФРС улетучится. Снижение рынка (кроме чисто финансового потрясения) может привести к снижению потребления, а значит к замедлению темпов роста экономики. А это уже потребует коррекции планов ФРС по темпам нормализации монетарной политики.

Неудивительно, что на пике рыночной паники на ФР в пятницу (судя по всему) в дело включился регулятор, и к закрытию торгов был нарисован достаточно убедительный подскок индексов. Изменению настроения способствовало также достижение долгосрочного бюджетного соглашения между лидерами республиканцев и демократов в Сенате США по поводу повышения потолка госдолга. А в начале недели от администрации ждут представления бюджета на 2019 год, который должен будет наполнить конкретикой планы по инвестициям.

Главным для рынка остается вопрос о том, как будут финансироваться грандиозные инвестиционные аппетиты, которые сильно перекрывают планы по сокращению «прочих» государственных расходов. Неудивительно, что уже сейчас в росте доходности облигаций просматривается достаточно драматизма, но рынки еще больше беспокоит вопрос о ее дальнейшей динамике.

Большую тревогу на рынках вызвал сам по себе резкий рост волатильности. Царившая до этого успокоенность и продажа волатильности принесли продавцам большие убытки, а кому-то даже полное разорение. А еще на рынках было резкое снижение ликвидности, что сопровождалось ростом курса доллара.

Нефть

Рост курса доллара естественным образом сопровождался снижением цен большинства активов. Особенно драматичным было снижение цен нефти. Становится уже привычным, что нефтяные контракты это не только опция на получение топлива, но тоже финансовый актив и движение его цен подчинено общим финансовым тенденциям. Символично и то, что границы падения в 10% фондовый рынок США и цены нефти пересекли очень близко по времени.

Но в ценах нефти кроме общего страха и распродаж, а также эффекта уценки за счет укрепления доллара, добавился другой сильный медвежий фактор. Вначале стало известно о сильном росте месячных официальных данных о росте добычи нефти в США в ноябре. А затем оперативные недельные данные уже и вовсе повергли рынок нефти в шоковое состояние, показав недельный рост добычи сразу на 332 тысячи баррелей в сутки. В результате добыча нефти в США достигла 10,251мб/д и превысила исторические пики ноября 1970 года. Столь резкий рост добычи в США может вызвать смятение не только на рынке, но и в рядах ОПЕК+. Тем более что данные о буровой активности в США от 9 февраля показывают возобновление бодрого роста числа активных буровых для бурения нефтяных скважин.