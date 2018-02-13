Затянувшееся снижение нефтяных котировок - тревожный сигнал

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.

После рекордного по продолжительности за последние два года снижения в течение семи торговых сессий подряд котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе $63 за баррель. Нефтяной рынок находится в ожидании публикации ежемесячного обзора по рынку нефти от Международного энергетического агентства и данных отраслевой статистики по запасам нефти в США, которые согласно предварительным прогнозам могут продолжить рост.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятно небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2220-2225 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая в дальнейшем увидеть колебания этого фондового индикатора вблизи достигнутых уровней под влиянием происходящих изменений внешнего фона, подверженного в последнее время внезапным всплескам турбулентности.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник выросли при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (+1,19%) прибавили в цене 90% бумаг, а наибольшее позитивное влияние на него оказал рост акций нефтегазовых гигантов BP (+1,9%), Royal Dutch Shell (+2,4%) и горнодобывающей компании Rio Tinto (+2.8%). Французский индекс CAC (+1,2%) вырос на фоне подъема акций Kering (+3,6%) и Renault (+3%). Немецкий индикатор DAX (+1,45%) возглавил повышение благодаря росту акций банков Deutsche Bank (+4%), Commerzbank (+1,8%).

Фондовый рынок США в понедельник продолжил подъем. Наибольшее позитивное влияние на индекс "голубых фишек" Dow Jones (+1,7%) оказали выросшие в цене акции Boeing (+3,3%) и Apple (+4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 1,56%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+1,39%) тоже прибавил при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных. При этом ростом в нем выделился индекс сектора «Материалы» (+2,1%), в котором повысились котировки 88% акций.

Рынок акций РФ в понедельник прибавил. Индекс МосБиржи вырос на 1,05% при оборотах торгов на 15% ниже среднемесячных. При этом наибольшее положительное воздействие на этот фондовый индикатор оказало повышение котировок обыкновенных акций Газпрома (+1,3%), Сбербанка (+2%) и Лукойла (+1,1%). Сдержало подъем индекса МосБиржи снижение в цене обыкновенных акций Сургутнефтегаза (-0,3%) и «префов» Транснефти (-0,9%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди сегодняшних событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит отметить ожидающийся после завершения заседания наблюдательного совета Сбербанка брифинг его главы Германа Грефа.