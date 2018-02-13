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Рубль консолидируется и готов восстановить утраченные позиции


Рынки
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
После «американских горок» прошлой недели, вчера, 12 февраля, курс пары доллар/рубль консолидировался в районе 58 руб.

Во многом тому способствовал боковой тренд в нефтяных котировках. Баррель Brent продолжает оставаться основным поводырём для рубля. Коэффициент корреляции у курса пары доллар/рубль и нефти составляет около 0,7. 

Соответственно, стоит внимательно следить за нефтяными котировками. Сегодня, 13 февраля, поздно вечером (в 0:30 мск) выйдут данные по запасам нефти в США от Управления по энергетической информации (EIA). Официальные цифры по производству и запасам от Минэнерго будут опубликованы в среду в 18:30. Эксперты ожидают рост запасов нефти на 3,2 млн баррелей. Если данные будут скромнее, это охладит пыл нефтяных «медведей», которых взбудоражили данные Baker Hughes о росте буровых установок в США на 26 шт. за неделю. На наш взгляд, такой сильный рост – это стечение обстоятельств, взрывного роста добычи не ожидается. При таком сценарии нефтяные котировки (а, значит, и рубль) могут восстановить ещё часть утерянных позиций.

Ожидаемый дневной диапазон торгов для пары доллар/рубль на вторник составляет 57,5-58 руб. за «американца», а пара евро/рубль проведет день в границах 70,5-71,5 руб. за евро.

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