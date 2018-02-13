Восстановление нефтяных котировок, наблюдавшееся днем, было связано с публикацией месячного отчета ОПЕК, который показал, что дисциплина контроля над добычей остается в картеле высокой. Так, в январе 2018 г. суммарное производство нефти странами ОПЕК даже незначительно снизилось, до 32,3 млн барр./сутки, в основном вследствие падения добычи в Венесуэле и Анголе. Кроме того, в отчете в очередной раз был повышен прогноз роста спроса на нефть – на 60 тыс. барр./сутки до 1,59 млн барр./сутки. Такая динамика спроса должна обеспечить итоговое потребление в 2018 г. на уровне 98,6 млн барр./сутки. Прогноз добычи вне ОПЕК в нынешнем году составляет 59,26 млн барр./сутки, что предполагает ее увеличение на 1,4 млн барр./сутки. Тем не менее в конце вчерашнего дня нефтяные котировки вновь упали, и цена Brent опустилась ниже 63 долл./барр., поскольку в опубликованном вчера докладе EIA, прогнозируется более быстрый, чем ожидал рынок, рост добычи сланцевой нефти в США в марте.

Сегодня выйдет ежемесячный отчет МЭА. На европейских рынках вчера наблюдался заметный рост, Euro Stoxx 50 прибавил 1,3%. Основные индексы американского рынка, лишившиеся к концу прошлой недели около 10%, в понедельник ощутимо выросли, отыграв часть потерь – S&P 500 поднялся на 1,4%. Доходности UST снизились. В этой ситуации важное значение будут иметь завтрашние данные по инфляции за январь. Рынок ожидает ее замедления до 1,9% в годовом выражении с 2,1% в декабре. Если инфляция окажется выше ожиданий, то вероятность более резкого повышения ставки ФРС в этом году возрастет. Азиатские рынки, за исключением японского, сегодня двигаются вверх, однако фьючерс на S&P 500 находится в красной зоне. Котировки фьючерса на Brent держатся в окрестности 63 долл./барр.

Мы ожидаем, что российский рынок сегодня начнет день ростом индекса РТС на 0,4%.