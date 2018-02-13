FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

США активно играют на понижение нефтяных цен


Commodities / Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Цены энергоносителей в понедельник продолжили испытывать слабость. Продажи длятся уже вторую неделю, и только за последнюю неделю потери составляли по спектру наименований от 7 до 9 процентов.

Главной причиной сохраняющейся слабости нефтяных цен остается стремительный рост добычи нефти в США, который только за последнюю неделю прибавил сразу 0,332 мб/д. Тем самым, добыча составила 10,251 мб/д и превысила исторические максимумы ноября 1970 года. Показатель добычи подпрыгнул столь стремительно, что теперь скорое смещение  СА и России с пьедестала лидеров кажется многим уже делом ближайшего будущего. Так ли это будет на самом деле, мы узнаем уже в текущем году. Формально, судя по предыдущему росту добычи, потенциал для этого имеется. Кроме того, буровая активность обещает поддержать дальнейший рост добычи -  за минувшую неделю число активных буровых установок в США выросло до максимального с января 2017 года значения. 

В последние дни на цены нефти стали давить еще и планы США в ближайшие 10 лет продать почти половину Стратегического нефтяного запаса (SPR). В настоящий момент вопрос о продаже еще 100 млн. баррелей нефти до 2027 года, вдобавок к объему, уже одобренному в прошлом году, проходит обсуждение в Конгрессе. При этом в период в 2017 году было продано около 30 мб, а с 2018 по 2025 гг. на законодательном уровне уже одобрена продажа нефти из резерва в объеме 185 млн. баррелей. Если вопрос будет решен положительно, то в совокупности SPR может «похудеть» на 315 млн. баррелей (около 45% его значения на начало 2017 года). В качестве основной причины распродажи называется желание поддержать наполнение бюджета. Однако из-за растянутости продаж на десяток лет такая аргументация выглядит слабо. (Продажа за десяток лет 300 мб дает лишь порядка $1,5-2 млрд. в год, что выглядит более чем скромно на фоне размеров имеющегося дефицита бюджета).  

Поэтому представляется, что главным мотивом все же является скорей атака на нефтяные цены. Ибо угроза появления на рынке дополнительных и долгосрочных 0,1мб/д может оказать на них вполне ощутимое воздействие. (Хотя формально 0,1мб/д – это сравнительно незначительные цифры как в плане размеров сокращений на 1,8 мб/д добычи нефти от ОПЕК+, а тем более мирового потребления нефти в 95 мб/д). Но (помним об эластичности) эффект такого воздействия на цены, особенно в момент принятия решения, все же может быть заметен, тем более, что это происходит в совокупности с данными о сильном росте добычи в США. Во всяком случае, выбор времени такой атаки кажется более чем подходящим, а стремительно растущая добыча формально позволяет безболезненно снизить толщину подушки безопасности и делает подобные планы вполне правдоподобными. 

Напомним отдельно, что коммерческие запасы нефти за последний год (от максимума 2017 года) снизились на 115 мб, то есть их распродажа в 2017 году давала еще дополнительно порядка 0,38 мб/д.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ