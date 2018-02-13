МТС купила 100% Ticketland.ru и 78% "Пономиналу.ру": позитивно

МТС приобрело двух ведущих российских билетных операторов на рынке культурно-развлекательных мероприятий: 100% в ООО МДТЗК (бренд Ticketland.ru) и 78,2%-ную долю в ООО Культурная служба (бренд Пономиналу.ру), сообщила компания. 100% сервиса Ticketland.ru были выкуплены у структуры, принадлежащей основателю Qiwi Сергею Солонину, фонду iTech Capital и ряду частных инвесторов. Стоимость сделки составила 3,25 млрд рублей с учетом долга.
Приобретение МТС сервисов можно отметить с положительной стороны. В целом, оператор идет по пути других телекоммов, наращивая присутствие в ИТ-сегменте. С учетом того, что выручка операторов мобильной связи стагнирует, а ИТ-сегмента растет, это может придать этом показателю динамики. К тому, МТС обладает обширной абонентской базой, что позволит компании использовать ее для дальнейшего развития сервисов.
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