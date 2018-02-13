Денежный рынок: внимание на лимиты на аукционах по привлечению депозитов и доразмещение КОБР

Рынок овернайт свопов также провел день довольно спокойно в диапазоне 6.15-6.55% при средней 6.36%. Отсутствие значительных изменений на рынке говорит о равновесности ситуации с ликвидностью, и подобная ситуация, вероятно, продолжится. Однако вопросы к эффективности политики ЦБ по удержанию ставок вблизи ключевой остаются: текущий спрэд RUONIA к ставке ЦБ в -60-80 б.п. близок к историческим максимумам, поэтому отсутствие шагов со стороны регулятора по устранению дисбалансов рынок может воспринять как желание обеспечить дополнительное ослабление политики до непосредственного снижения самой ключевой ставки в течение года. Ведь в сложившихся условиях отправной точкой для прайсинга кредитов или других продуктов, вероятно, может все чаще выступать рыночная ставка, что автоматически делает стоимость заемных средств дешевле, чем когда в качестве такой отправной точки использовалась ключевая ставка. В целом, сегодня интерес представляют лимиты на аукционах по привлечению депозитов и доразмещению КОБР и их финальные итоги. На рынке FX свопов день прошел также очень спокойно (1М – 6.22%, 3М – 6.18%, 6М – 6.20%, 12М – 6.17%). Ставки XCCY на 1-5 лет потеряли около 4-5 б.п. (6.09-6.07%) при снижении на 3-4 б.п. на кривой IRS (7.14-7.23%).