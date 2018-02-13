Америка спасена от финансового краха, теперь надолго

Оба фондовых индекса перешли в зону роста при объёмах почти на треть больше, чем в предшествующее затишье. S&P 500 вырос на +1,4% - до 2656 благодаря силе Apple и Amazon, и Dow 30 - на +1,7% - до 24601,27 на ожиданиях по Boeing.

Почему время покупать акции США именно сейчас? Индексы S&P и Dow 30 - это компании и технологии, меняющие мир. Они растут с привлечением кредитной базы, которая останется предельно доступной, пока ставки ещё низкие и рейтинг США высокий.

Допускаю, что странные вещи продолжают происходить на длинных дюрациях. Инвесторы сильно уверены в будущем росте экономики Америки темпами выше трендовых. Ажиотаж вокруг долгосрочных выпусков трежерис с начала года достиг таких масштабов, что многие уже начали опасаться инверсии кривой доходности. Но в краткосрочной перспективе, именно инвестиции в рост с помощью акций, правильно диверсифицированных короткими облигациями, - залог успешного будущего.

Восходящий канал через минимумы февраля и ноября 2016 года, который оказывал поддержку индексу S&P в течение года, остался устойчивым.

Цена эталонного сорта нефти Брент сильно скинула в последнее время и находится около $63 за баррель перед данными API по запасам нефти. Инвестиции в сырьевые активы нужны максимум для диверсификации. Даже если это золото, которое уменьшилось в цене до уже $1327 за унцию на ожиданиях повышения ставок.

Кризис госдолга в Америке преодолён, вместо полномасштабного краха отделались лёгким понижением доллара. Доходность 10-летних трежерис снизилась к 2,85%, и пара евро/доллар росла до 1,2314, перед данными по инфляции в США. Курс биткойна около $8,6 тысячи после комментариев Р.А.Кадырова о покупке доли в нём.

Считается, что при повышении ставок нужно приобретать бумаги банков и страховщиков, таких как Allstate (Nyse: ALL). Данные по инфляции в Америке задают траекторию повышения ставок, к которым привязаны и страховые премии. Страховщик Allstate в последний раз отчитался о росте прибыли на +75% в год и о возможном снижении эффективной ставки налога в 2018 году до 20% с 30% и повысил дивиденды на +24%.

Высокая и надёжная дивидендная доходность повышает спрос на бумаги электроэнергетика NiSource (Nyse: NI, доходность +3,4%, цена чуть выше $23) и телекоммуникационной компании AT&T (Nyse: T, доходность 5,5%, цена чуть выше $36).

NiSource Inc - одна из крупнейших в США полностью регулируемых компаний, которая снабжает 3,5 млн домов нужным товаром – природным газом для отопления и приготовления пищи, и ещё полмиллиона абонентов насчитывает энергосбытовая сеть NiSource, по которой подаётся электричество. Валовая рентабельность под +70%.

AT&T - крупнейшая в мире телекоммуникационная компания-поставщик как местной, так и дальней телефонной связи в США, а также второй по величине беспроводной сотовый оператор Америки (после Verizon), крупнейший поставщик прямого спутникового вещания в США через DirecTV, с рентабельностью по EBITDA выше 30%.

Развитие современных финансовых технологий, в том числе быстрых переводов денег ACH, увеличивает спрос на акции современных платёжных систем, таких как Visa (Nyse: V), которая отыграла почти всё снижение $112 и торгуется по $118,5. Visa — мировая платёжная система, работающая в 200 странах мира. Предоставляет доступ к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются с помощью глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая может обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду. Бизнес-модель Visa - генератор кэша. Отсюда рентабельность по EBITDA около 80%.

Boeing (Nyse: BA), бумаги которого выросли на +3% в окрестности $344, – это инвестиции в прозрачный план увеличения продаж самолётов по всему миру. Бумаги Dow 30 – уникальный шанс вложиться в высоколиквидные ценные бумаги оборонного и остального реального сектора одной из крупнейших экономик мира. Когда план продаж будет выполнен, такого шанса уже не будет, и Boeing может закрепиться на уровнях около $400 на какое-то время, но сейчас нужно покупать.

Dow 30 – это ещё и вложения в инновации, и не только искусственный интеллект, но и телеком-услуги. Например, бумаги Apple (Nasdaq: AAPL) подорожали на +4% до уровней около $163 на новостях о том, что в сфере электроники Apple (Nasdaq: AAPL) готовится обогнать Spotify до конца этого года. После того как Spotify отказался от премьеры сервиса в России и у соседей, Apple может опередить его по всем статьям.

В сфере биотехнологий не прекращается монетизация научно-технического прогресса. Так, в конце апреля ожидается одобрение лекарства компании Neurocrine (Nasdaq: NBIX) элаголикс от эндометриоза у женщин, потенциал продаж $200 млн в год. AbbVie (Nyse: ABBV) ведёт третью фазу испытаний элаголикса от фиброза у женщин. Первые продажи Ingrezza AbbVie от поздней дискинезии оказались лучше ожиданий.

В сфере здравоохранения оптовики лекарств под небольшим давлением, зато Mylan (Nyse: MYL) идёт в рост, после отчёта совета экономических консультантов при Белом доме о необходимости снижения цен на дженерики и ускорения их введения.

Ко всему прочему, может быть, не на уровне отдельных секторов, но на уровне макроэкономики, инвестиции в США пользуются государственной поддержкой. Белый дом представил план по развитию инфраструктуры на сумму $1,5 трлн. Бумаги устойчивых и надёжных компаний с международной диверсификацией должны вырасти в самом краткосрочной горизонте.