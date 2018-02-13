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"Татнефть": возобновление покрытия


Рынки
Силуэт
Александр Сидоров
аналитик компании "Велес-Капитал"
 
Стабильный рост финансовых показателей на протяжении последних лет и высокие дивиденды позволили акциям Татнефти стать одними из наиболее доходных бумаг на рынке.

Мы ожидаем сильных результатов группы в будущем и роста дивидендных выплат, поэтому присваиваем акциям Татнефти обоих видов рекомендацию «Покупать» (Цель TATN: 623 руб. (+16%), TATNP: 467 руб. (+20%)).

Прогнозы

Мы ожидаем сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры, которая сложилась в результате действий стран-участниц сделки ОПЕК+, и прогнозируем, что средняя цена Brent составит $60 за баррель по итогам 2018 г. Однако мы отмечаем сохраняющиеся риски падения цен до более низких значений в результате разморозки ранее нерентабельных проектов по добыче сланцевой нефти в США и общемировой тенденции увеличения инвестиций в отрасль. Мы прогнозируем рост EBITDA Татнефти по итогам 2017 г. на 12% до 184 млрд руб. и в 2018 г. – на 17% до 214 млрд руб.

В Стратегии-2025 Татнефть прогнозирует рост EBITDA группы с 160 млрд руб. в 2016 г. до 333 млрд руб. в 2025 г. Наши расчеты более консервативны: мы ожидаем, что показатель составит 270 млрд руб. к 2025 г. Относительно низкая оценка обусловлена тем, что мы более скромно оцениваем выгоды от сегмента Upstream и считаем, что рост добычи на 1,5 млн т к 2025 г. вкупе со снижением операционных затрат даст меньший эффект, чем планирует компания (около 40 млрд руб. дополнительной EBITDA). Плюс мы закладываем более низкую инфляцию, т.к. ее текущий и прогнозный показатель соответствует уровню развитых стран и находятся ниже значений, на который ориентирована стратегия.

Дивидендная политика

В январе совет директоров Татнефти повысил норму дивидендных выплат с минимум 30% чистой прибыли по РСБУ до минимум 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО исходя из той величины, которая окажется больше. Хотя еще до официального изменения дивидендной политики по итогам 2016 г. компания уже добровольно направила на дивиденды 50% прибыли (а по итогам 9 месяцев 2017 г. - все 75%), закрепление минимального уровня на планке в 50% в совокупности с перспективами роста финансовых результатов существенно улучшили инвестиционную привлекательность Татнефти.

Татнефть уже выплатила промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2017 г. в размере 27,78 руб. на акцию, направив 75% чистой прибыли по РСБУ. Если компания сохранит эту норму выплаты для определения дивидендов за IV квартал, то они могут составить 15,25 руб. на акцию, исходя из нашего прогноза чистой прибыли в размере 131 млрд руб. без учета бумажных корректировок. Квартальная дивидендная доходность для обыкновенных акций составляет 2,7%, для привилегированных – 3,9%, исходя из текущих котировок. При этом мы отмечаем вероятность сценария, что Татнефть решит подвести суммарные дивиденды по итогам 2017 г. под 50% чистой прибыли, о намерении платить которые сообщал менеджмент компании. В этом случае, по нашим расчетам, величина дивидендов за IV квартал будет всего 0,27 руб. на акцию. Поскольку основу роста бумаг компании в конце 2017 г. во многом заложили именно дивиденды, разочарование в финальном размере выплат может быть чувствительно для котировок.

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