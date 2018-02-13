FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Цены на золото могут пробить уровень $1 330 за унцию


Commodities / Рынки
#Михаил Шейбе
Михаил Шейбе
стратег Sberbank Investment Research
 
Рынок золота поддержало ослабление доллара на фоне признаков восстановления на рынке акций.

Вчера утром цены на желтый металл держались в коридоре $1 315-1 325 за унцию, а во второй половине дня начали смещаться ближе к верхней границе этого диапазона. Сегодня утром котировки золота пробили отметку $1 325 за унцию. Эта позитивная динамика была обусловлена недавним ослаблением доллара: пара EUR/USD вновь поднялась выше уровня 1,23.

В свою очередь, давление на доллар оказало восстановление на рынке акций, где индекс S&P 500 вчера вырос на 1,4%, причем весьма позитивная динамика сохранялась вторую сессию подряд. Также отметим, что, когда в прошлый раз пара EUR/USD преодолела отметку 1,23 (это было в конце января), золото стоило дороже - около $1 340 за унцию. Это связано с тем, что на тот момент доходность гособлигаций США была ощутимо ниже, а ее повышение в последнее время (на протяжении пяти торговых сессий подряд) ограничивает текущий потенциал роста цен на золото.

Значимых событий сегодня немного, и инвесторы, скорее всего, воздержатся от активных действий и будут ждать завтрашней публикации данных по обороту розничной торговли и потребительской инфляции в США.

Наши аналитики по валютному рынку сегодня ожидают, что позитивная динамика на американском рынке акций может оказать давление на доллар, и пара EUR/USD поднимется до отметки 1,235. Как следствие, цены на золото могут пробить уровень $1 330 за унцию и во второй половине дня консолидироваться посередине диапазона $1 330-1 335 за унцию, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ