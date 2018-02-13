Вчера утром цены на желтый металл держались в коридоре $1 315-1 325 за унцию, а во второй половине дня начали смещаться ближе к верхней границе этого диапазона. Сегодня утром котировки золота пробили отметку $1 325 за унцию. Эта позитивная динамика была обусловлена недавним ослаблением доллара: пара EUR/USD вновь поднялась выше уровня 1,23.

В свою очередь, давление на доллар оказало восстановление на рынке акций, где индекс S&P 500 вчера вырос на 1,4%, причем весьма позитивная динамика сохранялась вторую сессию подряд. Также отметим, что, когда в прошлый раз пара EUR/USD преодолела отметку 1,23 (это было в конце января), золото стоило дороже - около $1 340 за унцию. Это связано с тем, что на тот момент доходность гособлигаций США была ощутимо ниже, а ее повышение в последнее время (на протяжении пяти торговых сессий подряд) ограничивает текущий потенциал роста цен на золото.

Значимых событий сегодня немного, и инвесторы, скорее всего, воздержатся от активных действий и будут ждать завтрашней публикации данных по обороту розничной торговли и потребительской инфляции в США.

Наши аналитики по валютному рынку сегодня ожидают, что позитивная динамика на американском рынке акций может оказать давление на доллар, и пара EUR/USD поднимется до отметки 1,235. Как следствие, цены на золото могут пробить уровень $1 330 за унцию и во второй половине дня консолидироваться посередине диапазона $1 330-1 335 за унцию, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.