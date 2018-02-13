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В Великобритании высокая инфляция. Что ждать от США?


Рынки
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
Сегодня были опубликованы данные по индексу потребительских цен в Великобритании за январь.

Годовая инфляция осталась на уровне 3% – это пятилетний максимум – при ожиданиях 2,9%. Базовый индекс потребительских цен вырос на 2,7%. Следует отметить, что по сравнению с декабрём в январе индекс потребительских цен снизился на 0,5%. При этом Банк Англии ожидает замедления инфляции в 2018 году, а целевым уровнем являются 2%. 

Инфляция – важный показатель для корректировки денежно-кредитной политики. Сейчас рынок ожидает три повышения ставки от Банка Англии в ближайшие три года, при этом первое может состояться уже в мае. После выхода статистики британский фунт вырос по отношению к доллару и евро почти на 0,3%. Правда, по отношению к евро весь рост в дальнейшем был нивелирован. 

Ускорение инфляции по всему миру – ожидаемое событие на фоне роста цен на нефть, бензин и товарные активы. В еврозоне в прошлом году инфляция ускорилась до 1,4%. Впрочем, рост нефти приостановился – этот фактор в ближайшие месяцы перестанет толкать инфляцию вверх.

Завтра в 16:30 мск будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в США за январь. Эксперты ожидают, что он останется на текущем уровне в 2,1%, при этом месячная инфляция ускорится до 0,3%. Это главная статистика недели, она окажет существенное влияние на ход торгов на валютном рынке. Инфляция – один из ключевых параметров для ФРС США и он может повлиять на денежно-кредитную политику. Сейчас Федрезерв смотрит в сторону более быстрого ужесточения монетарной политики, рынок на текущий момент закладывается на три повышения ставки в этом году. Ближайшее может произойти уже на следующем заседании регулятора, которое запланировано на 20-21 марта.

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