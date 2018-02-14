Рубль ждут сюрпризы во второй половине дня

У рубля не получилось укрепиться из-за снижающегося нефтяного тренда – цена на нефть марки Brent откатилась к $62 за баррель. Рублю не помог даже сохраняющийся высокий спрос на российские ОФЗ: индекс RGBI (Russian Government Bonds) вчера в очередной раз обновил исторический максимум, а доля нерезидентов в ОФЗ приблизилась к рекордным 33,2%.

Сегодня в течение дня будет много статистики: в 13:00 данные по промышленному производству и ВВП Еврозоны за 2017 год, в 16:30 мск розничные продажи и индекс потребительских цен в США за январь. Они окажут существенное влияние на ход торгов на валютном рынке. Так, данные по инфляции повлияют на настроения ФРС США. Напомним, рынки ожидают повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 20-21 марта и ещё два повышения до конца 2018 года.

Наконец, в 18:30 выйдут официальные цифры по производству и запасам нефти, нефтепродуктов от Минэнерго США. Ожидается рост запасов сырой нефти на 2,6 млн баррелей. Это главный показатель в сравнении с данными Baker Hughes по количеству буровых установок в США и Канаде (которые в прошлую пятницу оказали существенное давление на котировки Brent) и данным по запасам от API. Эта статистика определит динамику нефти и рубля вечером. В любом случае нужно быть готовыми к повышенной волатильности российской валюты.

Торги по паре доллар/рубль в среду пройдут в диапазоне 57,5-58 руб. за «американца», а пара евро/рубль проведет день в границах 70,5-71,5 руб. за евро.