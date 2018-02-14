Нефтяной рынок ждет новостей из Эр-Рияда

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит повышательным.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе $62,8 за баррель в ожидании публикации данных отраслевой статистики Минэнерго США по запасам и производству «черного золота» и новостей с симпозиума Международного энергетического агентства и ОПЕК, который пройдет сегодня в Эр-Рияде.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2250-2255 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях складывающегося благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить отыгрывать потери, понесенные им на прошлой неделе.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник снизились при оборотах торгов на 15% ниже среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-0,13%) просели в цене 53% бумаг, а наибольшее негативное влияние на него оказало снижение акций компаний из потребительского сектора BAT (-1,9%), Imperial Brands (-2,3%). Французский индекс CAC (-0,6%) понес потери на фоне падения акций Kering (-4%) и TechnipFMC (-2,2%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-0,7%) возглавил снижение из-за падения акций Deutsche Bank (-1,5%), Deutsche Telekom (-1,6%) и Infineon Technologies (-1,6%).

Фондовый рынок США во вторник продолжил подъем третью торговую сессию подряд. Наибольшее позитивное влияние на индекс "голубых фишек" Dow Jones (+0,16%) оказали прибавившие в цене акции Goldman Sachs (+0,9%) и 3M (+1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0,45%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0,26%) тоже прибавил при оборотах торгов на четверть ниже среднемесячных. При этом ростом в нем выделился индекс сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью (+2,1%). В нем выросли котировки 85% акций.

Рынок акций РФ во вторник вырос. Индекс МосБиржи прибавил 1,37% при оборотах торгов на 12% ниже среднемесячных, а подъемом в его составе вчера отметились 82% акций. При этом наибольшее положительное воздействие на индекс МосБиржи оказало повышение котировок обыкновенных акций Газпрома (+1,9%), Норникеля (+3,2%) и Лукойла (+2%). Сдержало подъем индекса МосБиржи снижение в цене акций АФК «Система» (-2,6%) и Магнита (-0,4%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить размещение Минфином РФ на аукционе двух выпусков ОФЗ на сумму 44,3 млрд рублей, спрос на которые проявит степень интереса нерезидентов и "кэрри-трейдеров" к рублевым активам в преддверии ожидающихся позитивных рейтинговых действий агентств S&P и Fitch в отношении России.