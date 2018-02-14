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Итог сегодняшней сессии в паре доллар-рубль будет полностью зависеть от данных Минэнерго США


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. При этом покупкам в наших активах будет способствовать сразу несколько факторов.

Так, нефть марки Brent, несмотря на данные API, показавшие рост запасов углеводородов в Штатах, смогла вернуться в район 62,8 доллара за баррель. Также «быки» будут поддержаны ситуацией на внешних фондовых площадках. Вчера после нашего закрытия американские рынки не только смогли отыграть потери, но и вышли на положительную территорию, в результате чего по итогам торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,2% и 0,3% соответственно.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжили восходящую динамику и к 9.00 мск. прибавляют до 0,3%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: на слабых данных по ВВП страны японский Nikkei225 теряет 0,4%, китайский Shanghai Composite подтягивается на 0,2%.

На таком фоне мы ожидаем, что в начале торгов в наших акциях покупки продолжат преобладать, что позволит индексу МосБиржи уже в первые минуты подняться выше 2260 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на новости из Европы, где сегодня будут данные по ВВП Германии, Италии и еврозоны, промышленному производству еврозоны, а также индекс цен потребителей в Германии, которые и определят настроения в первой половине торгов.

При этом на рынке энергоносителей с середины дня возможно возобновление негативной динамика. В преддверии публикации данных по запасам углеводородов от Минэнерго США, которые выйдут сегодня в 18.30 мск., продажи могут возобладать, что приведет к отступлению нефти марки Brent в район 62,5 доллара за баррель.

Во второй половине торгов инвесторы обратят внимание на публикацию макроэкономической статистики в США, где сегодня выйдут индексы цен потребителей и деловых запасов, а также данные по розничным продажам, которые способны оказать существенное влияние на настроения, царящие на рынках, и определить динамику наших активов в последние часы. 

На валютной секции Московской биржи в начале торгов российский рубль может попытаться продолжить укрепление. Восстановление рынка энергоносителей и поддержка со стороны приближения налогового периода будут способствовать спросу на рублевую ликвидность. Однако в последнее время рублевая стоимость нефти существенно скорректировалась, снизившись с 4000 рублей за баррель до 3600, что будет учтено игроками и может оказаться сдерживающим фактором. В результате американская валюта в начале торгов скорее всего удержит позиции выше 57,6 рубля.

При этом в случае возобновления снижения на рынке энергоносителей во второй половине торгов, «быки» в долларе могут попытаться вернуть себе инициативу и сделать существенный шаг к отметке 58 рублей. Отметим, что итог сегодняшней сессии в паре USD/RUB будет полностью зависеть от данных Минэнерго США по запасам углеводородов, которые будут опубликованы в 18.30 мск., и реакции на них котировок «черного золота».


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