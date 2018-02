Рынки уверены, что нынешний рост экономики США будет длительным и темпами выше трендовых

Индекс Dow 30 вырос на +0,2% - до почти 24640,5 от скачка волатильности. Индекс S&P 500 увеличился на +0,3% - до почти 2663 благодаря бумагам финансов и ритейла еды. Мода на финансовый сектор вызывается ожиданиями повышения ставок после слов представительницы ФРС Местер. Тренд на ритейл еды вызван заменой электронных талонов на прямые поставки продуктов.

Активы-убежища в цене, поэтому иена на максимуме с 2016 года, и золото выросло до $1335 за унцию. Нефть сорта Брент упала под $63 после данных API. Доходность трежерис снижалась к 2,8%, на фоне нежелания рисковать. Индекс доллара на споте снизился в район 89,5 при сглаживании отличий в динамике доходностей трежерис в 10-х и 30-х дюрациях. Никакой инверсии кривой доходности не будет. Рынки просто уверены в том, что нынешний рост американской экономики будет длительным и темпами выше трендовых.

График Поделиться

Твитнуть

Поделиться График

Спрос на активы-убежища, на защиту от рисков бюджета США, делает востребованными консервативные бумаги, в том числе Altria, Bank of America, Bristol-Myerrs, Nike.

Altria (Nyse: MO, сейчас по $65,64) - это $125 млрд капитализации, дивидендные доходности около 4%, рост EPS, в среднем, на +35% за последние 5 лет. В 2018-м году компания собирается подать заявку на одобрение табака Copenhagen. Altria имеет цену к прибыли 12 против 20 у British American Tobacco и 15 у Japan Tobacco.

Bristol-Myerrs Squibb (Nyse: BMY, ныне по $63,87) - это компания с капитализацией свыше $104,5 млрд и прибыльностью акционерного капитала выше +30% в год и операционной прибыль к выручке около 29%. Разработчик всемирно известных препаратов Фервекс, Эффералган, Донормил, Упсарин Упса, первого и единственного в России иммуноонкологического препарата Эмплисити (элотузумаб) для лечения множественной миеломы, а также иммуноонкологического препарата Опдиво (ниволумаб), доказавшего эффективность в лечении сразу трех видов рака.

Bank of America (Nyse: BAC, котировка у $31,2) имеет 200-летнюю историю. Работает по американскому законодательству, регулярно проходит стресс-тесты на качество активов и раскрывает финансовую отчётность. Розничный банк с более чем 200 тысячами акционеров. Активно кредитует сырьевые проекты и инновации, имеет в своём активе крупнейший портфель займов и один из самых популярных брокерских сервисов. Крупнейшими акционерами Банка Америки являются Блэкрок, Вэнгард и Стейт Стрит Глобал Адвайсорс. Выручка стремится к $84 млрд при чистой прибыли $17 млрд, операционная рентабельность 35%, дивидендная доходность может вырастать до 1,54%, цена к капиталу 1,3.

Nike (Nyse: NKE, по $65,88) - это компания, которая тоже может входить в каждую надёжную подборку ценных бумаг. Приносить вдохновение всем атлетам - таков девиз компании Nike. Новые модели кроссовок, включая ожидаемую Back to the Future, в основном увеличивают капитализацию компании. Фирма продаёт продукции на $35 млрд. при чистой прибыли $4 млрд, операционная рентабельность 13%. Но главное, что Nike - это стабильная бумага с дивидендной доходностью, которая способна достигать 1,21%.

Из крупных корпоративных новостей, Walgreens покупает Amerisourcebergen.

В США сегодня выйдут мегаважные данные по розничным продажам и по ИПЦ. Розничные продажи важны с точки зрения роста ВВП (+2,5% в год). Ожидается замедление роста общего показателя до +5,15% в год с +5,45% в год в декабре и базовых продаж до 5,37% в год с +6,29% в год за декабрь. Так как и предполагаемый январский рост общих продаж на +0,5% в месяц, и декабрьский - на +0,4%, и всё замедление базового показателя (до +0,2% с +0,4% в месяц) находятся в пределах 90%-ного доверительного интервала около нуля, то внимание инвесторов будет привлечено к нюансам, в том числе, к пересмотру предшествующих значений. И здесь особых сомнений нет. Продажи росли. Вероятно, в среду мы увидим, что и общие, и базовые розничные продажи в Америке в январе 2018 года увеличивались быстрее, чем за весь 2017 год (на +4,2% и +4,3% в год, соответственно).

Ожидается замедление роста общего ИПЦ до +1,82% в год c +2,1% в год в декабре, и базового ИПЦ - до +1,59% в год с +1,8% в год, хотя подаётся это как ускорение общей инфляции до +0,3% в месяц с +0,1% в месяц в декабре при замедлении базовой инфляции до только +0,2% с +0,3% в декабре. Данные покажут, сказывается ли рост цен на бензин на +13% в год.

В течение недели ожидается отчётность Cisco Systems Inc., The Coca-Cola Co, Kraft Heinz Co, Applied Materials Inc., Deere & Company, Marriott International Inc, Zoetis Inc, Waste Management Inc., Equinix Inc., VF Corp, Hilton Worldwide Holdings Inc, Williams Companies Inc, Consolidated Edison, Inc., CBS Corporation, Agilent Technologies Inc, Dr Pepper Snapple Group Inc., Digital Realty Trust Inc., PPL Corp, Iqvia Holdings Inc, Centurylink Inc.

IPO Dropbox состоится в 2018 году.