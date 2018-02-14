Азиатские рынки двигаются разнонаправленно вследствие укрепления японской иены на 1,5% - до 107,2 за доллар. Котировки нефти колеблются возле $63 за баррель на азиатской сессии из-за увеличения запасов сырой нефти на 3,95 млн барр., согласно прогнозу API. Поэтому в течение европейской сессии цена «черного золота» останется без роста. Это окажет частичное давление на рубль, однако в пользу его укрепления играет выплата страховых взносов в четверг.

Вместе с тем, публикация данных по инфляции в США может вызвать всплеск волатильности на американском рынке, что отразится на мировых рынках. Инвесторы ожидают роста темпа инфляции из-за увеличения средней почасовой оплаты труда в США, что повысит вероятность увеличения верхнего уровня процентной ставки ФРС США в конце марта. На этом фоне доходность американских гособлигаций продолжит рост до 2,9%. Развивающиеся рынки получат отток ликвидности из-за увеличения долларовой ставки.