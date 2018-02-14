Индекс РТС поднялся по итогам торгов на 1,7%, а индекс ММВБ прибавил около 1,4%. Нефть подешевела после публикации ежемесячного отчета МЭА. Агентство повысило прогноз потребления нефти на 2018 г. до 99,2 млн барр./сутки в среднем (рост на 1,4 млн барр. к прошлогоднему уровню добычи), что выше предыдущего прогноза агентства на 100 тыс. барр./сутки. При этом МЭА полагает, что прирост спроса в нынешнем году может быть сопоставим с ростом добычи в нефти в США и будет ниже суммарного роста добычи в странах не-ОПЕК.

Нефтяные котировки негативно отреагировали на отчета агентства, и цена фьючерса на Brent опустилась ниже 63 долл./барр. Сегодня выйдут данные о недельном изменении коммерческих запасов нефти в США. Согласно опросу Bloomberg, рынок ожидает роста запасов нефти на 3,1 млн барр. и бензина – на 1,8 млн барр. API, в свою очередь, подсчитал, что нефтяные запасы увеличатся за неделю на 3,95 млн барр., а рост запасов бензина составит 4,63 млн барр.

Американский фондовый рынок вчера удержался в зеленой зоне, индекс S&P 500 прибавил меньше 0,3%. В своей речи на церемонии приведения к присяге новый глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что регулятор находится в процессе нормализации учетных ставок и баланса банка и продолжит следить за малейшими угрозами финансовой стабильности.

Сегодняшняя публикация январских данных по инфляции в США будет иметь важное значение для оценки ближайших действий ФРС. Рынок ожидает, что в январе инфляция снизилась до 1,9% в годовом выражении с 2,1% месяцем ранее. Азиатские фондовые индексы сегодня движутся разнонаправленно. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в небольшом плюсе. Нефть немного подорожала. Российский рынок сегодня имеет шанс продолжить рост, индекс РТС прибавит утром около 0,3%.