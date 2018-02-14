Инфляция в США - туз в рукаве

Сильный результат вызовет новую волну коррекции на мировых рынках. Не помогает и снижение цен на нефть в свете увеличения запасов в США (по данным API) и прогнозов МЭА опережающего роста предложения на сырьевом рынке в 2018 г.

Рост в США, Азия по большей части в минусе. США (S&P 500 +0.26%, DJIA +0.16%, NASDAQ +0.45%), Азия (Hang Seng +0.77%, Shanghai -0.30%, Nikkei -1.12%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.12%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $62.79 за барр. – ниже открытия.

Российский рынок акций завершил вчерашний день ростом на фоне повышения спроса на рисковые активы и отскока нефтяных котировок в течение дня. Свою роль сыграли и покупки подешевевших бумаг, хотя тревога относительно новой коррекции сохраняется. Поддержку нефтяным ценам оказали ослабление доллара и сообщения, что ОПЕК+ будет придерживаться условий сделки по сокращению добычи до восстановления баланса рынка.

Благодаря дорожающей нефти и дешевеющему доллару российский рынок акций на не слишком большой глубине провел день в плюсе. Наибольшие покупки наблюдались в металлургии и добыче, в том числе благодаря сообщениям о планах китайских властей продолжать ограничивать объемы производства ради борьбы с загрязнением воздуха. Основные объемы были сосредоточены в бумагах стальных компаний, Норникеле, Алросе, а также ряде нефтегазовых имен (СургутНГ, локальные акции Новатэка; Роснефть и Татнефть на LSE). Сбербанк продолжает восстанавливать позиции, догоняя лидера роста этого года Татнефть (+14.7% с начала года против 14.8%); X5 удалось избежать просадки после слабых данных по продажам Metro в России, чего, к сожалению, не скажешь о Магните.

По итогам дня: цены на нефть Brent (-0.08% до $62.6 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 57.64, РТС (+1.72%), индекс МосБиржи (+1.37%).