Высокий спрос на аукционе КОБР объясняется погашением сегодня облигаций на 247 млрд руб

Рынок овернайт свопов также был практически «обездвижен» на уровнях 6.35-6.50% с очень краткосрочным взлетом до 6.80-7.00% в последние минуты торгов (средняя 6.47%). Ситуация с ликвидностью оставалась благоприятной. На депозитном аукционе ЦБ с повышенным с 2830 до 3350 млрд. руб. лимитом банки предложили 3054 млрд. руб. против 3083 млрд. руб. на прошлой неделе, то есть расчеты по нему значимого влияния на ликвидность не окажут.

Довольно неплохо прошли аукционы по доразмещению КОБР: из предложенных 552 млрд. руб. банки приобрели бумаг на чуть более 300 млрд. руб. Однако сегодня ожидается погашение КОБР на 247 млрд. руб., чем и объясняется высокий спрос на аукционе. В целом, расчеты по этим операциям сильно на ликвидность не повлияют, способствуя сохранения ставок на комфортном уровне. На рынке FX свопов день котировки сместились ниже на 4-10 б.п., исключение составили лишь 1М контракты, которые торговались почти без изменений (1М – 6.28%, 3М – 6.18%, 6М – 6.12%, 12М – 6.04%). На те же 5-10 б.п. снизились и ставки XCCY на 1-5 лет (5.95-6.01%) при продолжающемся снижении кривой IRS на 4-10 б.п. (7.05-7.18%).