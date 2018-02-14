Динамика евробондов РФ сегодня будет во многом определяться статистикой в США

Вчера утром торги суверенными евробондами РФ начались с небольшого роста котировок благодаря поддержке со стороны снизившейся доходности базового актива. Однако во второй половине дня ситуация изменилась: доходность UST10 возобновила рост, а цены на нефть пошли вниз после выхода отчета МЭА. В результате рост котировок российских суверенных бумаг прекратился, и по итогам сессии евробонды РФ подешевели. Наиболее заметно просели в цене длинные выпуски – минус 0,4–0,8 п.п. При этом котировки бумаг других развивающихся рынков снизились не столь существенно. Среди более коротких евробондов падение на 0,1 п.п. показали Russia’23 (YTM 3,7%) и Russia’28 (YTM 4,3%), остальные евробонды завершили день нейтрально. Пятилетний CDS-спред России вчера расширился на 2 б.п. до 119 б.п. Сегодня динамика российских бумаг будет во многом определяться макроэкономической статистикой в США и в особенности данными по инфляции.

Корпоративные евробонды незначительно подешевели

В корпоративном сегменте вчера наблюдалось незначительное падение котировок, но многие евробонды завершили день нейтрально. Так, в нефтегазовом секторе еврооблигации Газпрома и ЛУКОЙЛа подешевели всего на 0,1 п.п., и лишь длинные выпуски Газпрома упали в цене на 0,2–0,3 п.п. Котировки евробондов госбанков менялись слабо, в пределах 0,1 п.п. Бумаги частных банков подешевели на 0,1 п.п., лишь выпуск CRBKMO’27 (YTC 9%) потерял 0,2 п.п. от номинала. В металлургическом секторе цены бумаг в среднем не изменились, отдельно отметим TRUBRU’20 (YTM 4,5%), который подешевел на 0,2 п.п. Евробонды NLMKRU’24 (YTM 4,2%) и PGILLN’24 (YTM 4,8%), напротив, прибавили по 0,1 п.п. от номинала. В телекоммуникационном и транспортном секторах котировки опустились примерно на 0,1 п.п.

ГТЛК отложила выпуск семилетних евробондов

Вчера ГТЛК (BB-/Ba2/BB) планировала провести размещение выпуска еврооблигаций в долларах. Компания выбрала срок до погашения семь лет. Амортизационная структура выпуска предполагала погашение по 7,5% от номинала в даты купонов с 8-го по 13-й, оставшиеся 55% от номинала – в дату погашения, исходя из чего ожидаемая дюрация бумаги составила бы около 5,1 года. Начальный ориентир был установлен в районе 5,5%, что выше наших ожиданий (см. Fixed Income Daily от 13.08.2018) и, по нашим оценкам, предполагает премию ко вторичному рынку около 35 б.п. Как мы и полагали, при текущей ситуации на рынке разместить длинный евробонд оказалось достаточно сложно даже с заметной премией ко вторичному рынку. По сообщениям организаторов, компании удалось собрать заявки всего на 500 млн долл., поэтому было принято решение отложить размещение еврооблигаций до стабилизации ситуации на долговом рынке.